محرز يكشف تفاصيل ليلته العصيبة في المستشفى- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أثيرت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام و”السوشيال ميديا” في المملكة العربية السعودية آخر 48 ساعة، بعد تردد أنباء عن نقل النجم الجزائري رياض محرز إلى المستشفى، وسط حالة من الغموض حول أسباب الوعكة المفاجئة، إلى أن كشف نجم النادي الأهلي عن السبب، في حديث متلفز بعد تخطي التعاون بنتيجة 3-2 في ختام مواجهات الأسبوع السادس للدوري السعودي للمحترفين.

وكان الصحافي حسن عبد القادر، قد أثار مخاوف عشاق النادي الأهلاوي في أول ساعات السبت، مشيرا إلى أن لديه معلومات مؤكدة، بأن قائد محاربي الصحراء، اضطر للذهاب إلى المستشفى، بعد إصابته بوعكة صحية، فاتحا الباب على مصراعيه أمام المصادر والموثوقين، لكشف تفاصيل ما جرى مع صاحب الـ32 عاما وجعله يشعر بهذا الإعياء المفاجئ قبل 24 ساعة من مباراة التعاون.

وعلى الفور، تصدر محرز الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، مع إجماع الصحف والمصادر والأشخاص المقربين، على أنه أصيب بتسمم غذائي، بعدما تناول وجبة عشاء في واحد من أشهر وأرقى المطاعم في جدة، لكن دون الكشف عن اسمه، ما ضاعف من غضب واستياء المشجعين، الذين طالبوا بضرورة الإفصاح عن اسم المكان، ليس فقط لرد الصاع صاعين لملاكه، بل أيضا حفاظا على الصحة العامة.

وبعد تجاوز التعاون بشق الأنفس وتعويض الجماهير على الهزيمة المحرجة أمام الفتح بنتيجة 5-1، أعرب محرز عن ارتياحه بعودة الفريق إلى طريق الانتصارات. وفي نهاية المقابلة المقتضبة، أكد صحة ما تناوله الإعلام في الساعات القليلة، بأنه قضى ليلة المباراة في المستشفى، لتلقي العلاج اللازم بعدما تناول وجبة طعام فاسدة، قبل أن يتعافى ويساهم في فوز قلعة الكؤوس.

الجدير بالذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري روشن، برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الوصيف وغريم المدينة نادي الاتحاد، ويسبقهما الزعيم الهلالي في الصدارة بالعلامة الكاملة منذ إطلاق صافرة بداية موسم 2023-2024 الاستثنائي.