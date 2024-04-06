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محسنون في قطر يجمعون 50 مليون ريال خلال 3 ساعات لبناء أكبر مدينة أيتام في العالم- (فيديو)

6 - أبريل - 2024

سليمان حاج إبراهيم
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الدوحة- “القدس العربي”:

نجحت جمعية قطر الخيرية في تحدي ليلة “الـ27″، أي ليلة القدر، لجمع التبرعات الكافية لبناء أكبر مدينة أيتام في العالم، (مدينة الحياة للأيتام)، والتي أطلقتها ضمن حملة خاصة شارك فيها عدد من المؤثرين، وسعت لتوفير 50 مليون ريال (نحو 13.73 مليون دولار أمريكي).

وأقيمت فعالية (تحدي ليلة 27) في ساحة الحكمة بالحي الثقافي “كتارا”، وسجلت رقماً قياسياً بتحقيق المبلغ المطلوب في غضون ثلاث ساعات، بفضل تبرعات سخية من عدد من المحسنين.

وشارك في الحملة التي أعلنت عنها الجمعية التي لها العديد من المشاريع الخيرية في دول العالم، عبد الله الغافري ومحمد عدنان، والإعلامي الدكتور عبد الرحمن الحرمي.

ومن اللحظات الأولى لانطلاق التحدي، تهافت محسنون ومحسنات من أفراد المجتمع القطري، للمشاركة في التحدي، والتبرع بمبالغ سخية، تجاوز بعضها سقف المليون دولار دفعة واحدة.

وأعلن عبدالله الغافري عن إطلاق جدارية بأسماء جميع المساهمين اللذين تبرعوا في حملة بناء مدينة الأيتام. وإضافة للأفراد، أعلنت عدة جهات مساهمتها في هذا التحدي الخيري، وشاركت 10 مقاهٍ في ساحة الحكمة بجزء من إيراداتها لصالح بناء المدينة.

وتعتبر مدينة “الحياة للأيتام”، مدينة سكنية تعليمية للأيتام سيتم إنشاؤها في إسطنبول في تركيا من قبل قطر الخيرية، وتوفر التعليم الأساسي لـ2000 طالب من الأيتام بينهم 1200 يتيم مقيم في المدينة من مختلف دول العالم، فضلا عن 800 يتيم غير مقيم يستفيدون من خدماتها التعليمية والصحية المتنوعة.

وتهدف المدينة إلى توفير بيئة تعليمية واجتماعية تعنى برعاية الأيتام بشكل خاص وتسهم في تقديم الدعم اللازم لهم من أجل توفير الخدمات الأساسية خاصة التعليم، تساعد على التعلم في ظروف جيدة، وتوفير خدمات تساعد على تنمية قدرات ومواهب الشباب واليافعين، وتخريج جيل متعلم ومثقف يعي ظروف بلده ويسهم في حل قضايا بلده في المستقبل.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 8:39 م

    بارك الله في قطر شعبا وحكومة و أميرا ✌️🇵🇸😃👋👋👋👋

    رد

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