محسنون في قطر يجمعون 50 مليون ريال خلال 3 ساعات لبناء أكبر مدينة أيتام في العالم- (فيديو)

الدوحة- “القدس العربي”:

نجحت جمعية قطر الخيرية في تحدي ليلة “الـ27″، أي ليلة القدر، لجمع التبرعات الكافية لبناء أكبر مدينة أيتام في العالم، (مدينة الحياة للأيتام)، والتي أطلقتها ضمن حملة خاصة شارك فيها عدد من المؤثرين، وسعت لتوفير 50 مليون ريال (نحو 13.73 مليون دولار أمريكي).

وأقيمت فعالية (تحدي ليلة 27) في ساحة الحكمة بالحي الثقافي “كتارا”، وسجلت رقماً قياسياً بتحقيق المبلغ المطلوب في غضون ثلاث ساعات، بفضل تبرعات سخية من عدد من المحسنين.

لحظة الختام .. هي لحظة البدء

لكل من سيستفيد من #مدينة_الحياة

أكبر مدينة للأيتام في العالم 🌎 كنتم خير سند وخير داعم لهم

كتب الله أجر كل من ساهم 🙏🏻 #قطر_الخيرية | #ويؤثرون | #تحدي_ليلة_٢٧ pic.twitter.com/G5Rk0XvNgO — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) April 5, 2024

وشارك في الحملة التي أعلنت عنها الجمعية التي لها العديد من المشاريع الخيرية في دول العالم، عبد الله الغافري ومحمد عدنان، والإعلامي الدكتور عبد الرحمن الحرمي.

للمرة الثانية اجتمعنا على تحقيق هدف في ليلة ٢٧ من رمضان

ووصلنا بفضل الله وإحسان المُحسنين🤲🏼

إلى أكثر من 50 مليون في 3 ساعات✨#قطر_الخيرية | #ويؤثرون | #تحدي_ليلة_٢٧ pic.twitter.com/UJLnuWlOVg — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) April 5, 2024

ومن اللحظات الأولى لانطلاق التحدي، تهافت محسنون ومحسنات من أفراد المجتمع القطري، للمشاركة في التحدي، والتبرع بمبالغ سخية، تجاوز بعضها سقف المليون دولار دفعة واحدة.

وأعلن عبدالله الغافري عن إطلاق جدارية بأسماء جميع المساهمين اللذين تبرعوا في حملة بناء مدينة الأيتام. وإضافة للأفراد، أعلنت عدة جهات مساهمتها في هذا التحدي الخيري، وشاركت 10 مقاهٍ في ساحة الحكمة بجزء من إيراداتها لصالح بناء المدينة.

10 مقاهٍ في ساحة الحكمة بـ #كتارا أعلنت دعمها #تحدي_ليلة_27 لبناء أكبر مدينة للأيتام بالعالم في تركيا 🇹🇷

من خلال المساهمة بجزء من الإيرادات لصالح بناء المدينة ساهم في بناء #مدينة_الحياة وكن سبباً

في حياة الأيتام للتبرع عبر 👇🏻🌿https://t.co/J7asv7dICa@qcharity | #مرسال_قطر |… pic.twitter.com/l8yzTTbxCj — مرسال قطر (@Marsalqatar) April 5, 2024

وتعتبر مدينة “الحياة للأيتام”، مدينة سكنية تعليمية للأيتام سيتم إنشاؤها في إسطنبول في تركيا من قبل قطر الخيرية، وتوفر التعليم الأساسي لـ2000 طالب من الأيتام بينهم 1200 يتيم مقيم في المدينة من مختلف دول العالم، فضلا عن 800 يتيم غير مقيم يستفيدون من خدماتها التعليمية والصحية المتنوعة.

وتهدف المدينة إلى توفير بيئة تعليمية واجتماعية تعنى برعاية الأيتام بشكل خاص وتسهم في تقديم الدعم اللازم لهم من أجل توفير الخدمات الأساسية خاصة التعليم، تساعد على التعلم في ظروف جيدة، وتوفير خدمات تساعد على تنمية قدرات ومواهب الشباب واليافعين، وتخريج جيل متعلم ومثقف يعي ظروف بلده ويسهم في حل قضايا بلده في المستقبل.