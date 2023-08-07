محطات الطاقة النووية الأوكرانية ستكون بكامل طاقتها قبل الشتاء

يوجنوكراينسك (أوكرانيا): أكّدت الهيئة الوطنيّة للطاقة النوويّة الأوكرانيّة، الإثنين، أنّ المحطّات النوويّة الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف ستكون بكامل طاقتها قبل الشتاء لتزويد البلاد بالكهرباء.

وقال رئيس “إينيرغو أتوم” بيتر كوتين للصحافة إنّ “النظام الكهربائي سيُزوَّد بكامل الطاقة الموجودة لدينا” بعد صيانة بعض المفاعلات قبل حلول الشتاء.

وهو كان يتحدّث في محطّة يوجنوكراينسك في جنوب أوكرانيا بمناسبة تشغيل أحد مفاعلاتها الثلاثة التي يتميّز كلّ منها بقوّة ألف ميغاواط.

توجد حاليا في الأراضي التي تُسيطر عليها أوكرانيا ثلاث محطّات للطاقة، أي ما مجموعه تسعة مفاعلات.

أمّا الرابعة، وهي محطّة زابوريجيا التي تُعدّ الأكبر في أوروبا وتضمّ ستّة مفاعلات، فتخضع لسيطرة القوّات الروسيّة منذ آذار/مارس 2022.

وأضاف كوتين “ندخل فصل الشتاء مع المفاعلات التسعة بكامل قدرتها”، مشيرا إلى أنّ أربعة من المفاعلات تخضع حاليا لإصلاح وستعمل قبل تشرين الثاني/نوفمبر، بقوّة إجماليّة تُقارب 7600 ميغاواط.

ولفت إلى أنّ محطّة “زابوريجيا لا تزال تحت الاحتلال. زابوريجيا توفّر 6000 ميغاواط (…) لذا من المهمّ جدا أن نستعيد السيطرة عليها، وبالتالي لن تكون هناك عندئذ أيّ مشكلة” في توفير الكهرباء لأوكرانيا.

منذ أوائل حزيران/يونيو، يشنّ الجيش الأوكراني عمليّات هجوميّة في الشرق والجنوب، خصوصا قرب زابوريجيا، في محاولة لاستعادة أراض تحتلّها روسيا منذ غزوها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وذكر كوتين أنّ محطّات الطاقة النوويّة التي تُسيطر عليها أوكرانيا “لم تتأثّر مباشرة” بالقصف الروسي للبنية التحتيّة للكهرباء خلال فصلي الخريف والشتاء والذي حرم ملايين المنازل الأوكرانيّة من التيّار.

ولم يُفاجأ رئيس “إينيرغو أتوم” بتصريح للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافاييل غروسي قال فيه إنّ خبراء الوكالة لم يعثروا على متفجّرات على أسطح محطّة زابوريجيا.

كانت أوكرانيا اتّهمت موسكو أوائل تمّوز/يوليو بالتحضير لـ”استفزاز”، وزعم الجيش الأوكراني أنّ “أجساما مشابهة لعبوات ناسفة وُضِعت” على أسطح المفاعلين 3 و4.

وقال كوتين إنّ خبراء الوكالة الذرّية سُمح لهم “بوصول محدود جدا (…) إلى أسطح وحدَتين (من أصل ستّ). لم يُسمح لهم بالتوجّه إلى وحدات أخرى (…) ببساطة، هم (الروس) لا يسمحون بالوصول إليها”.

(أ ف ب)