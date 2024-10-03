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محطات مترو الانفاق النمساوية تتلقى تهديدات بوجود قنابل

3 - أكتوبر - 2024

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فيينا: قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس إن عدة محطات مترو أنفاق نمساوية اضطرت للإغلاق بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل خلال الأيام الأخيرة.
وقال المتحدث إن التهديدات استهدفت حتى الآن المحطات في عواصم عدة ولايات، مضيفا ” نحن نتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية”.
وتتعلق التهديدات التي تم إطلاقها مساء أمس الأربعاء بمحطات سان بولتن وسالزبورغ وكلاجينفورت، وأمس الأول الثلاثاء بمحطة لينز المركزية ويوم الاثنين بمحطة جراز المركزية. واضطرت جميع المحطات للإغلاق، وتم تعليق حركة القطارات لعدة ساعات.
ووصلت التهديدات للشرطة من خلال رسائل بريد إلكتروني تفيد بأنه يمكن تفجير متفجرات في هذه المحطات. وحتى الآن، لم يتم العثور على أغراض خطيرة.
وتحقق سلطات الاستخبارات الداخلية في سلسلة التهديدات.
(د ب ا)

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