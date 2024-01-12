سياسة | دولي

محققون: الاعتقالات في عملية لمكافحة الإرهاب في الدنمارك مرتبطة بحماس

منذ 15 دقيقة

جنود دنماركيون يحرسون كنيس في كوبنهاغن

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كوبنهاغن:  قال المدعي الدنماركي الخاص انديرس لارسون إن الاعتقالات التي تم تنفيذها في عملية لمكافحة الإرهاب في البلاد قبل حوالي شهر مرتبطة بحركة حماس.

وأدلى لارسون بتصريحاته في جلسة استماع للمحكمة في كوبنهاغن، وفقا لوكالة أنباء “ريتزاو” وقناة “تي في 2”. ولم يدل بتفاصيل أخرى. وأكد متحدث باسم شرطة كوبنهاغن المعلومات لدى سؤال وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت السلطات ألقت القبض على عدة أشخاص في 14 كانون الأول/ ديسمبر خلال عملية لمكافحة الإرهاب في مواقع مختلفة في الدنمارك.

وهناك ثلاثة أشخاص مشتبه بهم قيد الاحتجاز حاليا وهم فتاتان ورجل يبلغ 58 عاما.

وتعتقد الشرطة والخدمة السرية أن إجمالي سبعة أشخاص شاركوا في الإعداد لهجوم إرهابي.

ولم تدل السلطات الدنماركية حتى الآن إلا بتفاصيل قليلة أخرى عن القضية.

(د ب أ)

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