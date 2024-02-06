محقق إسرائيلي يهدد مسعفا فلسطينيا بقطع يده إذا عالج مصابين في مدينة طولكرم 

رام الله- “القدس العربي”

تكشف شهادة مسعف فلسطيني من مدينة طولكرم، طبيعة التنكيل وحجم التعذيب الذي يتعرض له الفلسطينيون خلال الاجتياحات الإسرائيلية لمدن ومخيمات في الضفة الغربية.

واستعرض تقرير شهر كانون الثاني/ يناير 2024، صادر عن ثلاث مؤسسات حقوقية تهتم بقضايا الأسرى، عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات، وإحداها لمسعف متطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني تعرض للاعتقال والتحقيق وعمليات تنكيل.

ونفذت قوات الاحتلال اجتياحا لمدينة طولكرم حيث شهدت عمليات تحقيق ميداني، وعمليات اعتقال وتنكيل وتعذيب بحقّ المواطنين، خلال شهر يناير.

وجاء في الشهادة الموثقة لمحمد سمير حسين ضميري، وهو من سكان مخيم طولكرم، ويعمل ممرضا وضابط إسعاف متطوعا في الهلال الأحمر، أنه “اتخذ ومجموعة من المسعفين المتطوعين نقطة إسعاف داخل منزل في حارة الحمام بالمخيم، لمعالجة الإصابات، وذلك بعد التنسيق مع مكتب الارتباط المدني وإرسال الموقع عبر تطبيق تحديد الموقع”.

وتابع: “في ساعات العصر من ذات يوم الاقتحام، سمعنا صوت طرق عنيف على الباب، وقام أحد المسعفين بفتحه، فاقتحم حوالي 15 جنديا المنزل، بعضهم مقنع بلباس جيش أخضر وكان غالبيتهم يتكلمون اللغة العربية بشكل سليم، كنا جميعا داخل المنزل عدد سبعة ( 5 رجال وسيدتان) وجميعنا يلبس الملابس الخاصة بالعمل “سترة الهلال الأحمر”، مباشرة قاموا بتقييد جميع المسعفين الرجال، وأنا من بينهم، بمرابط بلاستيكية، ووضعوا الغمام على أعيننا”.

وأكمل المسعف الضميري: “بعدها اقتادونا مشياً على الأقدام إلى منزل قريب في ذات الحارة استخدموه كنقطة احتجاز وتحقيق ميداني لهم، كان يوجد داخل المنزل حوالي 10 أشخاص من المخيم جميعهم رجال مقيدون ومغممين. أمرنا الجنود بالجلوس على الركب بجانبهم في صالة المنزل. أبقونا داخل المنزل حوالي 5 ساعات، دون ماء، وفقط سمحوا باستخدام الحمام ولم يتكلم معنا أحد منهم خلالها، بعدها اقتادونا جميعنا كنا حوالي 15 شخصاً بواسطة آلية عسكرية إلى منشأة وهو عبارة عن مبنى مثل مخزن مساحته كبيرة، استخدموه كنقطة احتجاز وتحقيق ميداني، أثناء النقل هجم الجنود علينا وبدأوا بضربنا بواسطة البنادق والأيادي وركلات البساطير، أحد الجنود قام بضربي بعقب السلاح على رقبتي وشعرت بألم شديد. شاهدت مئات المعتقلين من مخيم طولكرم كانوا مقيدين ومغممين وجميعهم رجال، حققوا مع غالبية الشباب داخل مكاتب في المنشأة في الطابق الثاني (حيث كانوا يجمعون المعتقلين جميعهم في الطابق الأول واستخدموا الطابق الثاني كمكاتب تحقيق)”.

وأكمل الضميري: “كنا نتعرض للضرب والشتم من قبل الجنود… بقينا داخل المنشأة وفي اليوم التالي حوالي الساعة 11 ليلاً، اقتادوني أنا وحوالي 10 شباب بواسطة آلية عسكرية إلى معسكر الطيبة. عندما دخلنا معسكر الطيبة شاهدت من تحت الغمام مجموعة شباب من مخيم طولكرم، يضعونهم على الأرض وشبه عراة إلا من ملابسهم الداخلية، كانوا يتعرضون لضرب مبرح من قبل جنود الاحتلال وأصوات صراخهم عالية. أبقونا في ساحة خارجية على الأرض وكانت مليئة بمياه المطر، كان الجو باردا جدا خاصة مع ساعات الليل المتأخرة، وعانينا كثيرا من البرد. أبقوني حوالي ساعتين، وفي حوالي الساعة 1 ليلاً بعد منتصف الليل اقتادوني للتحقيق داخل مبنى في المعسكر”.

وأكد: “استمر التحقيق حوالي 3 ساعات، وكان حول عملي كمسعف وممرض، واتهموني بأني أساعد مطلوبين ومقاومين، وهددوني بعملي كمسعف حيث قال لي أحد المحققين: إذا بشوفك حامل إبرة بإيدك في المخيم بقطعلك إياها”، بعد انتهاء التحقيق كانت الساعة حوالي 4:00 فجرا، مباشرة أفرجوا عني على حاجز الطيبة، مشيت على قدماي حوالي كيلو ونصفا، حتى وصلت أقرب طريق”.

اعتقال المفرج عنهم

كما أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقال الطفلين يوسف الخطيب (17 عاما) من أريحا، بعد استدعائه، في تاريخ 23 كانون الثاني/ يناير 2024، علما أنّه كان معتقلاً إدارياً عندما أُفْرِج عنه في صفقات التبادل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كما جرى اعتقال أحمد خشان (18 عاما) في 25 كانون الثاني/ يناير 2024، وهو شقيق الشهيد وسام خشان الذي ارتقى في نفس يوم اعتقاله، إضافة إلى الطفل محمد أنيس ترابي (16 عاما) من نابلس، حيث جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، وصدر بحقّه أمر إداري لمدة ثلاثة شهور.

وفي إطار استمرار الاحتلال في خرق صفقات التبادل، استدعى الطفلة نفوذ حماد من حي الشيخ جراح في القدس، للمثول أمام المحكمة في قضية تتعلق بحادثة جرت معها خلال فترة اعتقالها في سجون الاحتلال، وكان هذا الأمر قد جرى أيضا مع الأسيرة فدوى حماد من القدس بعد الإفراج عنها في صفقة التبادل.