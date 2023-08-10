محكمة أردنية تقضي بحبس كاتب صحافي ساخر لمدة عام مع الغرامة- (تغريدة)

“القدس العربي”: قررت محكمة أردنية بصفتها الاستئنافية، الحكم بحبس الكاتب الصحافي الساخر والبارز أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة، وفق ما ذكر الزعبي عبر صفحته على منصة “إكس” تويتر سابقا.

جاء القرار بعدما كانت محكمة صلح جزاء عمان قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة عليه ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وتعود القضية إلى منشور للزعبي عبر صفحته إبان إضراب الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان نهاية العام الماضي.