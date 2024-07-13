محكمة ألمانية تعيد أنور الغازي لنادي ماينز وتعوضه بـ1.5 مليون يورو بعد منشورات مؤيدة لفلسطين

برلين ـ “القدس العربي”:

أصدرت محكمة العمل في مدينة ماينز الألمانية، الجمعة، حكما يقضي بعدم صحة فسخ نادي ماينز لعقد لاعبه الهولندي من أصل مغربي، أنور الغازي، وذلك بسبب منشورات مؤيدة لفلسطين على حسابه في “إنستغرام”.

وقالت صحيفة “كيكر” الرياضية الألمانية إن المحكمة قضت بأن الإنهاء الفوري للعقد غير قانوني، ويجب على نادي ماينز دفع أكثر من 1.5 مليون يورو كرواتب متأخرة، بالإضافة إلى استمرار التعاقد مع اللاعب.

القاضية بيتينا تشاودري، التي ترأست الجلسة، أوضحت أن منشورات الغازي لم تشكل أي إخلال بالواجبات التي تستوجب إنهاء علاقة العمل بدون إشعار. القضية بدأت عندما أوقف نادي ماينز لاعبه الغازي بسبب منشور على “إنستغرام” يدعم فلسطين، والذي قام الغازي بحذفه لاحقا.

بعد ذلك، عاد الغازي لفترة قصيرة للتدريب بعدما أصدر النادي بيانا أكد فيه أن اللاعب اعتذر ونأى بنفسه عن المنشور. إلا أن الغازي نفى ذلك في منشور آخر، مما دفع نادي ماينز لفسخ عقده بدون إشعار في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. عقد الغازي كان يمتد حتى 2025، ويحق له الآن الحصول على نحو 1.7 مليون يورو من الرواتب والمكافآت المتأخرة، كما يستحق العودة لممارسة مهنته كلاعب كرة قدم محترف بشكل رسمي.

الحكم المالي وإعادة التوظيف

– النادي ملزم بدفع راتب الغازي الشهري البالغ 150 ألف يورو منذ نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى “علاوة ولاء” بقيمة 300 ألف يورو مع الفوائد، مما يصل إلى إجمالي 1.485 مليون يورو مع الفوائد.

– الحكم أوجب على نادي ماينز 05 إعادة توظيف الغازي في أسرع وقت ممكن.

محامي الغازي، ألكسندر بيرغفايلر، أشار إلى أن الغازي يفضل العودة إلى التدريب يوم الاثنين. بينما أكد محامي النادي، يوهان-ميشيل مينكه، أن الهدف ليس إعادة توظيف الغازي فعليًا، بل إيجاد نادٍ آخر له. يمكن للنادي استئناف الحكم، لكنه يجب أن ينتظر تبرير الحكم المكتوب المتوقع إصداره خلال شهر إلى شهرين.

وفسخ نادي ماينز الألماني لكرة القدم عقده مع مهاجمه الهولندي والمغربي الأصل أنور الغازي، بعد ساعات من فتح الادعاء الألماني تحقيقاً حيال منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. وقرر النادي إيقاف الغازي بعد المنشور الذي نشره يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، والذي تم مسحه، حيث قال فيه : “من النهر إلى البحر، فلسطين حرة”. وهذا يشير إلى أن فلسطين ينبغي أن تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط وأنكر حق إسرائيل في الوجود. وبعد أنباء عن اعتذاره عاد اللاعب ونفى هذه الأنباء وأضاف: “لست نادما ولا أشعر بتأنيب ضمير. لا أنأى بنفسي عما قلته، وأقف اليوم ودائماً وحتى آخر حياتي، مع الإنسانية والمظلومين”.

وكان مكتب النائب العام في مدينة كوبلنز قد فتح تحقيقا ضد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بشأن منشوراته. وأعلن مكتب النائب العام: “وفق تقييمنا، فإن المتهم، مشتبه به في البداية بتعكير السلم العام من خلال التغاضي عن جرائم جنائية بالتزامن مع التحريض على الكراهية من خلال نشر المحتوى”. وأضاف البيان أن افتراض البراءة قائم. وانضم الغازي لفريق ماينز كلاعب حر في أيلول/سبتمبر الماضي، ولعب 3 مباريات وصنع هدفاً واحداً.