محكمة أمريكية ترفض طلباً من “تيك توك” بتعليق حظرها بالولايات المتحدة

لندن-“القدس العربي”: رفضت محكمة أمريكية الأسبوع الماضي طلباً طارئاً من “تيك توك” لمنع قانون يُلزم الشركة الصينية المالكة بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 كانون الثاني/يناير أو مواجهة الحظر في البلاد.

وقدمت شركتا “تيك توك” و”بايتدانس” طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأمريكية، لكن الحكم الصادر أخيراً يعني أنه يجب على “تيك توك” الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قد أشارتا إلى أن القانون ومن دون إجراء قضائي “سيؤدي إلى إيقاف منصة تيك توك – أحد أشهر منصات التعبير في البلاد- لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً”.

وعللت المحكمة رفضها للطلب بأن الشركتين لم تحددا قضية سابقة “منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا”.

وقال متحدث باسم “تيك توك” إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأمريكية “التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير”.

وبموجب القانون، ستُحظر منصة “تيك توك” ما لم تقم شركة بايتدانس ببيع حصتها فيه بحلول 19 كانون الثاني/يناير 2025، حيث يمنح القانون أيضاً الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب، والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأمريكيين.

وتحذر وزارة العدل الأمريكية من أن “استمرار سيطرة الصين على منصة تيك توك يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي”. بينما أشارت “تيك توك” إلى أن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأفادت بأن محرك التوصيات الخاص بمحتوى “تيك توك” وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، وأيضاً تتخذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون – ما لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا – مصير “تيك توك” في يد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في 19 كانون الثاني/يناير المقبل، لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر “تيك توك” خلال ولايته الأولى عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر إنه لن يسمح بحظر “تيك توك”.

وأبلغ رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين، الرئيسين التنفيذيين لـ”ألفابت” الشركة الأم لـ”غوغل” وشركة آبل، أنه يتعين عليهما الاستعداد لإزالة “تيك توك” من متجريهما في 19 كانون الثاني/يناير المقبل.