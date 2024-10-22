محكمة أمريكية ترفض منح الحصانة لـ«بنك خَلق» التركي في قضية تتعلق بإيران

نيويورك – رويترز: رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الثلاثاء طلباً تقدم به «بنك خَلق» التركي المملوك للدولة للحصول على حصانة من اتهامات جنائية أمريكية بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية.

وقالت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مانهاتن إنها لم تجد أي أساس في القانون العام لمنح شركة مملوكة لدولة أجنبية حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية الأمريكية في اتهام بارتكابها ما يعتقد أنه سلوك جنائي مرتبط بأنشطتها التجارية.

ولم يرد محامو البنك بعد على طلبات التعليق.

ووجه الادعاء الأمريكي اتهامات إلى «بنك خَلق» في عام 2019 تتعلق باستخدامه المزعوم لمقدمي خدمات مالية وشركات واجهة في إيران وتركيا والإمارات للتهرب من العقوبات.

وقال الادعاء إن البنك ساعد إيران سراً في تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وتحويل عائدات النفط إلى ذهب ونقود لتستفيد منها المصالح الإيرانية، وتوثيق شحنات غذائية مزيفة لتسويغ تحويلات عائدات النفط. َّودفع البك ببراءته من اتهامات الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر. وعكرت القضية صفو العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الأمريكية بأنها خطوة «غير قانونية وقبيحة».