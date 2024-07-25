محكمة أمريكية تستدعي أقارب 6 أسرى إسرائيليين لاحتجاجهم ضد نتنياهو

واشنطن: استدعت محكمة أمريكية أقارب 6 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة لاحتجاجهم على خطاب رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي عبر ارتداء قمصان كتب عليها “وقع الاتفاقية الآن”.

وفي هذا الخصوص أفادت القناة 12 العبرية، باستدعاء 6 من أقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى المحكمة على خلفية تصرفاتهم في الكونغرس.

وقالت القناة إن أقارب الأسرى كانوا يخططون للعودة إلى إسرائيل قريباً.

وأضافت أن السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة تحاول مساعدة هؤلاء الأشخاص.

يذكر أن الشرطة سارعت إلى توقيف الأشخاص الذين احتجوا أمام الكونغرس مطالبين نتنياهو بتوقيع اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وتقدر تل أبيب وجود 115 أسيرا إسرائيليا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وأقارب الأسرى الإسرائيليين الذين تم توقيفهم، هم مايكل ليفي، وألون غات، وجيل ديكمان، وكارميت بالتي كاتسير، وليث كورين، وشهار مور.

ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي استمر نحو ساعة، زعم فيه أن إسرائيل “لم تقتل أي مدني تقريبا” بمدينة رفح، وسط احتجاجات ضخمة لآلاف المؤيدين لفلسطين في شوارع واشنطن مطالبين بإنهاء الحرب ووقف تسليح إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)