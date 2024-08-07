محكمة أمريكية تلغي ترخيصاً لإنشاء مشروع غاز مُسال تشارك فيه شركتان سعودية وإماراتية

واشنطن – رويترز: قالت شركة نيكست ديكيد إن محكمة أمريكية ألغت ترخيص اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة لمشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال التابع للشركة وذلك لعدم إصدار بيان تكميلي للأثر البيئي.

والمنشأة قيد التطوير منذ عدة سنوات إذ واجهت تأخيرات متكررة، ومن المتوقع الآن أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول أوائل عام 2029 بتكلفة متوقعة تبلغ نحو 18 مليار دولار.

وقالت نيكست ديكيد إنها «أصيبت بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة ولا تتفق مع استنتاجاتها».

وأردفت «في الوقت الحالي، يستمر البناء في أول ثلاثة مرافق تسييل والبنية التحتية ذات الصلة (المرحلة الأولى)»، مضيفة أنها «تقيّم تأثير قرار المحكمة على توقيت صدور قرار استثمار نهائي إيجابي في المرفق رقم أربعة». وفي وقت سابق من العام، استحوذت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على حصة 11.7 بالمئة في المرحلة الأولى من المشروع، ووقعت نيكست ديكيد اتفاقا غير ملزم مع أرامكو السعودية لتوريد 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما.

وتخطط نيكست ديكيد لبدء بناء مرفق التسييل الرابع في النصف الثاني من 2024 بعد قرار الاستثمار النهائي.