محكمة أمريكية: غوغل تحتكر البحث والإعلانات بشكل غير قانوني

واشنطن: حكم قاض أمريكي بأن عملاق الإنترنت غوغل يحتفظ باحتكار غير قانوني في البحث والإعلانات البحثية.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد غوغل في عام 2020 بدعوى أن الشركة تحتفظ باحتكار غير قانوني، بدعوى أن موقفها المهيمن يضر بالمستهلكين.

وفي حكم صدر يوم الاثنين، قال القاضي أميت ميهتا إن هيمنة غوغل استمرت دون تحد لأكثر من عقد. وكتب ميهتا: “غوغل محتكرة، وقد تصرفت للحفاظ على احتكارها”.

وأشار إلى أن غوغل كان لها “ميزة كبيرة وغير مرئية إلى حد كبير على منافسيها.. التوزيع الافتراضي”، حيث كانت غوغل هي محرك البحث الافتراضي على الأجهزة.

وقال ميهتا: “والأهم من ذلك، تجد المحكمة أيضا أن غوغل قد استخدمت سلطتها الاحتكارية عن طريق فرض أسعار تنافسية مرتفعة للإعلانات النصية العامة للبحث. هذا السلوك سمح لغوغل بتحقيق أرباح احتكارية”.

وقالت غوغل إنها تنوي استئناف حكم ميهتا.

يشار إلى أن غوغل، المملوكة للشركة الأم ألفابت، هي محرك البحث المهيمن في الولايات المتحدة حيث يتجاوز نصيبها ثلاثة أرباع جميع عمليات البحث، وهي أكثر هيمنة على الأجهزة المحمولة.

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند إن الحكم كان “انتصارا تاريخيا للشعب الأمريكي”.

وأضاف: “لا شركة، مهما كانت كبيرة أو مؤثرة، تعلو فوق القانون. وزارة العدل ستواصل تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار لدينا بقوة”.

وقال كنت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، في بيان موجز: “هذا القرار يعترف بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث”، وأضاف أن عملاق التكنولوجيا يعتزم استئناف الحكم.

(د ب أ)