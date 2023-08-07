محكمة إسرائيلية ترفض إطلاق الأسير وليد دقة رغم إنهاء محكوميته وتدهور صحته

الناصرة- “القدس العربي”:

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، اليوم الإثنين، قراراً برفض الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته، نتيجة لتدهور وضعه الصحي، خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في “عيادة سجن الرملة”.

يذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة، والبالغة 37 عاماً، منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه، في العام 2018، بدعوى محاولته مساعدة الأسرى على الاتصال بعائلاتهم.

وقالت عائلة دقة، في بيان: “إننا، عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البتّ في الإفراج عنه، رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية، والتي اعترفَ بها حتى تقرير “سلطة السجون” الاحتلالية.

ونوه البيان بأنه رغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف “خاص” بالأسير، الذي ينهي محكوميته، عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ خمسة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج الفوري عنه.

وتخلص للقول: “نستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة. سنواصل العمل في المسار القانوني عبر تقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا”.