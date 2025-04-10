محكمة إسرائيلية تقبل التماس نتنياهو وتؤجل جلسات تحقيق بقضية فساد

القدس: وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، على التماس تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأصدرت قرارا بتأجيل جلسات لجنة التحقيق في قضية شراء الغواصات الألمانية، المتهم فيها مقربون من نتنياهو بالفساد.

وقالت هيئة البث الرسمية إنّ المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا بتجميد مؤقت لجلسات لجنة التحقيق في قضية شراء الغواصات الألمانية، وذلك استجابة لالتماس قدّمه نتنياهو وعدد من المسؤولين الآخرين الذين تم تحذيرهم من احتمال توجيه اتهامات ضدهم.

ورغم أنّ نتنياهو غير متهم بالقضية نفسها، إلا أنّ لجنة التحقيق تقول إنّ نتائج التحقيق قد تضرّ به.

وأشارت هيئة البث إلى أنّ نتائج التحقيق بقضية الغواصات لن تؤدي إلى اتهام نتنياهو، لكن نتائجها قد تؤدي إلى اتهامه بعرقلة عمل أجهزة الدولة، واتخاذ قرارات حساسة في الشأنين الأمني والدبلوماسي بشكل فردي دون مشاورة الجهات المختصة، وبدون توثيق رسمي، مما صعّب عملية المراقبة على قراراته.

وتعود قضية الغواصات إلى الفترة بين عامي 2009 و2016 حين اشترت إسرائيل غواصات من ألمانيا في صفقة يجري التحقيق بشبهة تجاوزات شابتها.

وكانت النيابة العامة وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

وبحسب إعلام عبري، من بينها صحيفة “هآرتس”، تتضمن قضية الغواصات صفقتي أسلحة بين إسرائيل وشركة بناء السفن الألمانية ThyssenKrupp Marine Systems.

وفي الصفقة الأولى، اشترت إسرائيل ثلاث غواصات بقيمة 1.5 مليار يورو، وفي الصفقة الثانية اشترت سفن صواريخ بقيمة 430 مليون يورو، بغرض حماية منصات الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية.

(الأناضول)