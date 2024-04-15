سياسة | عربي | فلسطين

محكمة إسرائيلية تقرر طرد عائلة مقدسية من منزلها في الشيخ جراح

15 - أبريل - 2024

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القدس: قضت محكمة إسرائيلية، الإثنين، بطرد عائلة فلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لصالح مستوطنين إسرائيليين.
وقال مالك المنزل، صالح دياب: “قررت محكمة الصلح الإسرائيلية طرد عائلتنا من منزلها حتى منتصف يوليو/ تموز المقبل”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها تحت ضغط الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية، واستغلت انشغال العالم بالحرب على غزة والصراع مع إيران”.
وتابع دياب: “نقيم في هذا المنزل منذ أكثر من 50 عاما، وعائلتي تتكون الآن من 20 شخصا”.
وكشف أنه يعتزم الطعن ضد القرار في المحكمة المركزية، وفي حال رفضت الطعن، سيتوجه إلى المحكمة العليا.
وتضغط جماعات استيطانية من أجل طرد 4 عائلات فلسطينية، بينها عائلة حماد، من منازلها في حي الشيخ جراح.
ومطلع 2022، قررت المحكمة العليا طرد 4 عائلات أخرى من الحي.

وتقيم 28 عائلة فلسطينية في الشيخ جراح منذ 1956، ولكن جماعات استيطانية تزعم أن منازلها أقيمت على أرض كانت ملكيةً يهودية قبل 1948.

ومنذ سنوات، تخوض هذه العائلات الفلسطينية صراعا مع الجماعات الاستيطانية، في محاولة لتبيت ملكيتها لمنازلها.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 15, 2024 الساعة 12:02 م

    هه مع عصابة الإرهابي الدموي المجرم بنغفير وسموتريتش سيتم طرد كل الفلسطينيين من الشيخ جراح لتعميق جراح الفلسطينيين يا أبو العينين في ظل صمت حكومة أوسلو المشؤومة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🔥

    رد

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