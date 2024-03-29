محكمة إسرائيلية تقضي بتسليم دبلوماسي مكسيكي سابق متهم بالاغتصاب في بلاده

القدس: قضت محكمة إسرائيلية، أمس الخميس، بتسليم دبلوماسي مكسيكي سابق متهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، في واحدة من أبرز قضايا حركة “مي تو” في بلاده.

وألقي القبض على أندريس رومر، القنصل العام السابق في سان فرانسيسكو، والسفير لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في إسرائيل، العام الماضي، بعد طلبات تسليم قدمتها المكسيك منذ عام 2021. ونفى رومر الاتهامات الموجهة إليه.

Un tribunal de Israel determinó que es extraditable Andrés Roemer, quien enfrenta cargos por abuso sexual y violación en México. #Paralelo23 con @_fernandanews | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/q4UbT9dbm6 — Foro_TV (@Foro_TV) March 28, 2024

وعموماً، يتعيّن على وزير العدل الإسرائيلي التوقيع على عمليات تسليم المجرمين قبل تنفيذها. ولم تذكر وزارة العدل بعد متى قد يحدث ذلك.

وفي الوقت الحالي، أمرت المحكمة الجزئية في القدس بوضع رومر قيد الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني في الكاحل، وفقاً للحكم الذي اطلعت عليه رويترز.

#Informativo14. Tribunal de Israel le quita la protección al ex conductor de TV Azteca, #AndresRoemer, acusado por más de 60 mujeres por abuso y violaciones sexual. @canalcatorcemx pic.twitter.com/KjkNJaiQme — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) March 29, 2024

وليس لدى المكسيك وإسرائيل معاهدة محددة لتسليم المجرمين. ورحبت وزارة الخارجية المكسيكية بقرار المحكمة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن “القرار يعد خطوة مشجعة، وإن لم تكن نهائية، نحو تأكيد القرار القضائي”، مشيرة إلى أنه لا يزال أمام رومر 30 يوماً لاستئناف القرار.

ووفقاً لرابطة الصحفيين المكسيكيين المتّحدين، كان هناك أكثر من 60 تقريراً عن العنف الجنسي بحق رومر في 2021، لكن القليل منها جرى التحقيق فيه.

(رويترز)