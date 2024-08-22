سياسة | دولي

محكمة إسرائيلية تمدد الإقامة الجبرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني

منذ 46 دقيقة

حجم الخط
0

القدس المحتلة: قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن المحكمة العسكرية مددت الإقامة الجبرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني حتى الرابع من سبتمبر أيلول لكنها ستسمح للدفاع بعقد جلسة يوم الأحد لطلب بديل للاحتجاز.

وقال الجيش إن هذا البديل قد يتضمن “مكان عمل ومشرفين مناسبين”.

وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إن الجنود وُجه إليهم الاتهام بالاعتداء جنسيا على أحد المعتقلين الفلسطينيين في مركز الاحتجاز سدي تيمان في صحراء النقب في جنوب إسرائيل.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إن حالة الاعتداء الجنسي “شديدة البشاعة” ودعا المحاكم المدنية في إسرائيل إلى التحقيق ومحاسبة الجناة.

وتلقت الأمم المتحدة عددا من التقارير عن تعذيب فلسطينيين معتقلين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الغارديان: لجنة أممية تؤكد أن مزاعم الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية على الفلسطينيات ذات مصداقية
23 - فبراير - 2024
محكمة إسبانية تحبس البرازيلي داني ألفيس أربع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي
22 - فبراير - 2024
قضية دوبارديو تُحدث شرخاً في الأوساط الفنية الفرنسية وتتّخذ منحى سياسياً 
30 - ديسمبر - 2023
ماكرون يدافع عن دوبارديو المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي- (فيديو)
21 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية