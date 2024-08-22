محكمة إسرائيلية تمدد الإقامة الجبرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني

القدس المحتلة: قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن المحكمة العسكرية مددت الإقامة الجبرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني حتى الرابع من سبتمبر أيلول لكنها ستسمح للدفاع بعقد جلسة يوم الأحد لطلب بديل للاحتجاز.

وقال الجيش إن هذا البديل قد يتضمن “مكان عمل ومشرفين مناسبين”.

وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إن الجنود وُجه إليهم الاتهام بالاعتداء جنسيا على أحد المعتقلين الفلسطينيين في مركز الاحتجاز سدي تيمان في صحراء النقب في جنوب إسرائيل.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إن حالة الاعتداء الجنسي “شديدة البشاعة” ودعا المحاكم المدنية في إسرائيل إلى التحقيق ومحاسبة الجناة.

وتلقت الأمم المتحدة عددا من التقارير عن تعذيب فلسطينيين معتقلين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(رويترز)