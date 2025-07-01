محكمة استئناف أمريكية تؤيد قرار الإفراج عن باحث هندي متضامن مع فلسطين

واشنطن: أيدت محكمة استئناف أمريكية اليوم الثلاثاء قرار إطلاق سراح باحث أكاديمي هندي متضامن مع فلسطين في جامعة جورج تاون، احتجزته إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل الإفراج عنه بأمر قضائي لحين الانتهاء من إجراءات الطعن على ترحيله من الولايات المتحدة.

ورفضت هيئة من ثلاثة قضاة في الدائرة الرابعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية ومقرّها ريتشموند بولاية فرجينيا بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد طلب الإدارة الأمريكية إعادة بدر خان سوري إلى مركز احتجاز المهاجرين. وقالت الهيئة إنها لم تجد أي أساس لإلغاء قرار قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز بالإفراج عنه.

وأُلقي القبض على سوري (41 عامًا) بولاية فرجينيا في مارس/ آذار ثم نقلته الحكومة الأمريكية إلى تكساس حيث أُطلق سراحه في مايو/ أيار بعد صدور حكم جايلز.

وسوري هو باحث ما بعد الدكتوراة في مركز الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون، وهو جزء من كلية الخدمة الخارجية في الجامعة اليسوعية.

وحاولت إدارة ترامب ترحيل الطلاب الأجانب المتضامنين مع فلسطين، متهمة إياهم بمعاداة السامية وتهديد السياسة الخارجية الأمريكية والتعاطف مع المتطرفين. لكن سوري نفى مزاعم الحكومة الأمريكية بنشره دعاية لمن وصفتهم بالمسلحين الفلسطينيين ومعاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول المتظاهرون، وبعضهم من اليهود، إن الحكومة الأمريكية خلطت بين انتقاد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف. وأثار المدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف إزاء حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بشأن تصرفات الإدارة تجاه هؤلاء الطلاب.

ومن بين الطلاب المتضامنين مع فلسطين الذين اعتقلتهم الحكومة وأفرجت عنهم لاحقًا بأوامر قضائية، الطالبان محمود خليل ومحسن مهداوي من جامعة كولومبيا، والطالبة رميساء أوزتورك من جامعة تافتس.

ويشير الموقع الإلكتروني لجامعة جورج تاون إلى أن سوري متزوج من مافيز صالح وهي مواطنة أمريكية من غزة، وذكر الموقع أنها كتبت موضوعات لقناة الجزيرة ووسائل إعلام فلسطينية وعملت مع وزارة الخارجية في غزة، لكنها لم تُعتقل.

(وكالات)