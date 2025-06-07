سياسة | دولي | الولايات المتحدة

محكمة استئناف تسمح باستمرار حظر البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس- (تدوينة)

منذ 7 دقائق

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واشنطن: حكمت محكمة استئناف في الولايات المتحدة يوم الجمعة بأن الرئيس دونالد ترامب يمكنه منع وكالة أسوشيتد برس مؤقتا من بعض الفعاليات الصحافية، بما في ذلك الوصول إلى المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة.

وعلقت المحكمة بشكل جزئي أمرا سابقا صدر عن محكمة أدنى أمرت البيت الأبيض بمنح مراسلي وكالة أسوشييتد برس إمكانية الوصول إلى المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة وغيرها من المناطق المفتوحة للصحافيين الآخرين.

وينطبق التعليق فقط على بعض الأماكن الخاصة، ولكن الوصول إلى الأحداث العامة الكبيرة في البيت الأبيض لا يزال مسموحا به. وسيظل هذا الحكم ساريا مع استمرار القضية.

وقالت المحكمة إن البيت الأبيض يتمتع بحرية التقدير بشأن الجهات الصحافية التي يسمح بدخولها، مضيفة أنه “بدون الإبقاء على الحظر، ستعاني الحكومة من ضرر لا يمكن إصلاحه لأن الأمر القضائي يتعارض مع استقلال الرئيس والسيطرة على مساحات عمله الخاصة”.

واحتفل ترامب بالقرار على حسابه على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي ووصفه بأنه “انتصار كبير على أ ب”.

يذكر أن النزاع بدأ في فبراير/ شباط، عندما رفضت وكالة أنباء أسوشيتد برس تعديل أسلوبها التحريري ليتوافق مع أمر تنفيذي أصدره ترامب بإعادة تسمية خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”.

(د ب أ)

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