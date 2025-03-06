محكمة العدل الدولية: السودان يرفع دعوى ضد الإمارات- (تدوينة)

أمستردام: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إن السودان رفع دعوى ضد الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
وقال مسؤول إماراتي إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وكانت ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة مسرحا لهجمات مكثفة على أساس عرقي شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان “وفقا للسودان، كل هذه الأفعال ’ارتُكبت’ وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.
PRESS RELEASE: #Sudan institutes proceedings against the #UnitedArabEmirates before the #ICJ and requests the Court to indicate provisional measures.https://t.co/ZA8SFz8qIK pic.twitter.com/gUz2lgwhqm
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 6, 2025
(رويترز)
الملايين من الشعب السوداني الذين ظلموا بيد القوات التي تدعمها الإمارات يرفعون أياديهم لرب السماء ويدعون على من ظلمهم – لا نحتاج لمكاتب محاماة والله سميع بصير ..
ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره
إنهم عيال ز. يفسدون و يدمرون في عدة بلاد المسلمين ففي السودان يدفعون باسلحة تدمير لبيدقهم حميتي مقابل ذهاب كل ما يستخرج من مناجم الذهب إلى الإمارات. يعني تدمير البلد قتل شعبه ونهب رزقه
وهل هناك أصلا حكومة في السودان ؟ فتحت لكم الدنيا لو رضت عنكم الإمارات لا حول ولا قوة إلا با الله العلي العظيم يخربون ببيوتهم بأيديهم
ما هذا النظام العربي ؟ البارحة كان البشير في الامارات لدعم الشرعية في اليمن؟ واليوم المشكلة أين هي الشرعية في السودان وليس في اليمنن ، وهل الشعوب العربية رقعة شطرنج أم مقهى هوايات سياسية؟ أم هو تخبط منذ أن ابتعدنا عن روح حضارتنا العربية الاسلامية؟ أم هو المال الذي يعمي البصر والبصيرة؟ وهل العرب الذين بقوا بدون نعمة نفط وغاز عاشوا أفضل وحماهم الله من الفتن؟ ما أجمل شهر رمضان كفرصة ذهبية للتقوى والمغفرة والعودة لما كنا عليه.
اللهم في هذا الشهر المبارك أكرم أهل السودان الطيبين بالامن والأمان والسلم والسلام وجنبهم شرار خلقك
دويلة المؤامرات ، دمرت الوطن العربي وشردت أهلله و نشرت القتل والارهاب في كامل الوطن العربي .
هولاء هم الصهاينة العرب خطرهم اكثر بكثير من الصهاينة العاديين . يجب التعامل معهم بحسم .
النظام السوداني نظام مجرم يجب جره إلى المحكمة قبل اي كان فادا قتل الآلاف فلا دخل لأي كان بالموضوع والا فالنظام المصري والجزاءري قد ساندا عسكر السودان ادن على هدا النظام التنحي وترك السودان لأهلها بدل رمي التهم على الآخرين وكأنه ملاك
دولية المؤامرات الوظيفية تقف وراء حالة الانقسام في ليبيا و كانت من رؤوس الفتنة في اليمن السعيد و تدخلت للتفرفة بين المغرب و الجزائر التي لازالت تكيد لها مع جوارها عرابة التطبيع و عدوة المقاومة ناهيك عن تورطها في حرب الاشقاء بالسودان