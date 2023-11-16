محكمة العدل الدولية تأمر النظام السوري بوقف التعذيب والحفاظ على الأدلة

لاهاي: أمر قضاة في محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، النظام السوري باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية.

(رويترز)