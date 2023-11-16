سياسة | دولي

محكمة العدل الدولية تأمر النظام السوري بوقف التعذيب والحفاظ على الأدلة

16 - نوفمبر - 2023

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لاهاي: أمر قضاة في محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، النظام السوري باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية.

(رويترز)

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  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 4:26 م

    لكل ظالم يوم! طال الزمن أم قصر.

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  2. يقول القدس عاصمة فلسطين:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 4:54 م

    استجابة سريعة ما شاء الله …. فاين حق الشعب الفلسطيني في الوجود ؟؟؟؟؟؟

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 16, 2023 الساعة 5:31 م

      سبقتني إليها إنها سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت الذي لا يستأسد إلا على الضعيف ✅

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