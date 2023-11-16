محكمة العدل الدولية تأمر النظام السوري بوقف التعذيب والحفاظ على الأدلة

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لاهاي: أمر قضاة في محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، النظام السوري باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية.
(رويترز)
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لكل ظالم يوم! طال الزمن أم قصر.
استجابة سريعة ما شاء الله …. فاين حق الشعب الفلسطيني في الوجود ؟؟؟؟؟؟
سبقتني إليها إنها سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت الذي لا يستأسد إلا على الضعيف ✅
لكل ظالم يوم! طال الزمن أم قصر.
استجابة سريعة ما شاء الله …. فاين حق الشعب الفلسطيني في الوجود ؟؟؟؟؟؟
سبقتني إليها إنها سياسة الكيل بمكيالين والنفاق العنصري البغيض المقيت الذي لا يستأسد إلا على الضعيف ✅