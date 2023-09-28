محكمة العدل الدولية تنظر دعاوى تعذيب في سوريا يومي 10 و11 أكتوبر

أمستردام: تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر تشرين الأول طلباً لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمراً لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتّهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات يقال إنها ارتُكبت في سوريا، خلال 12 عاماً من الصراع.

ورفض النظام السوري ورئيسه بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.

(رويترز)