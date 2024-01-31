محكمة العدل الدولية وكسر العنجهية الصهيونية

صدر القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تنظر بدعوى جرائم الإبادة الجماعية في غزة التي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد الإحتلال الإسرائيلي.

المحكمة اعتمدت قائمة مطالب وتدابير مؤقتة، تطالب إسرائيل الالتزام الفوري بها، من خلال العمل على اتخاذ إجراءات تمنع التحريض على الإبادة الجماعية، وتحسين الأوضاع الإنسانية لغزة، وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي المتعلق بحماية السكان المدنيين، وعدم استهداف المنشآت المدنية والصحية، وأنه على إسرائيل أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة واتخاذ إجراءات فورية لمنع التدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وعلى إسرائيل رفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها وتسلّمه أيضاً لجنوب افريقيا

والأهم من كل ذلك، رفضت المحكمة رد الدعوى الذي تقدمت بها إسرائيل ضد دعوى جنوب افريقيا حول الإبادة الجماعية، وهذا يؤكد أن هناك فشلا إسرائيليا واضحا على الجبهة القانونية، من خلال ظهور إجماع قضائي داخل المحكمة على التدابير والقرارات التي اتخذتها.

سابقة تاريخية

بغض النظر عن إلزامية التنفيذ المباشر لقرارات محكمة العدل الدولية، إلا إنها سابقة قانونية وتاريخية، تسجل لصالح الشعب الفلسطيني من أعلى منبر دولي قانوني، بقرع جرس الإنذار مجدداً، حول مخاطر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني، وبأن طريق العدالة مهما إمتد سيصل إليه الشعب الفلسطيني الذي اعتبرته المحكمة مجموعة محمية بموجب القانون الدولي.

وما كان عرفا بأن إسرائيل فوق القانون الدولي وممنوع المساس بها، انتهى فعلياً عُرف الإفلات من العقاب بتسجيل جرائم الاحتلال والقرائن المتصلة بها، واعتماد المحكمة للدعوى يفكك السردية الصهيونية حول “الدفاع عن النفس وبإدعاء الديمقراطية” بفضح الجريمة والمجرم أمام المحمة بتذكير العالم بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول نية الإبادة الجماعية والتحريض عليها، وهو ما يعطي مستقبلاً هذه الأسماء صفة المجرمين المحتملين أمام القضاء الدولي.

كل التدابير التي دعت إليها المحكمة الدولية، وقف الجرائم، حتى لو لم تطلب محكمة العدل الدولية وقفا فوريا لإطلاق النار، فكل تدبير سينفذ بحاجة لبيئة آمنة ويشير ضمنياً لوقف إطلاق النار لتنفيذه، أو التوقف عن ممارسة الإبادة الجماعية استناداً للمادة الثانية لمنع الإبادة الجماعية وإرهاب السكان المدنيين، وسرعة الرد الإسرائيلي على ما صدر من المحكمة بتأكيد نتنياهو استمرار حكومته بشن حرب الإبادة على الفلسطينيين، واعتبار هذا اليوم “وصمة عار قضائية” على ما صدر من المحكمة، وهذا يفسر غضب نتنياهو بخلاف ما اعتادت عليه إسرائيل تاريخياً منذ النكبة إلى بقية المذابح المتواصلة، وصولاً لسياسة تطبيق الفصل العنصري مع بناء سردية من العنجهية الصهيونية بالاستناد لأساطير تلمودية وتوراتية تدعو لسحق ” الأغيار” ولسياسة استعمارية فوق النقد محمية بتهمة ” معاداة السامية” لكل من ينتقدها في الشرق والغرب.

الالتزام بتدابير المحكمة

كسر العنجهية الإسرائيلية وإخضاع جرائمها للمساءلة القانونية، بدأته جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية، وقدمت اليوم فرصة ثمينة لأن يتحرر العرب الرسميون من إحراج الاقتراب من العدالة الدولية، والخروج من شرنقة الشجب والإدانة لجرائم الإحتلال الإسرائيلي ، والشكوى من تنصله من كل الاتفاقيات المتعلقة “بالسلام” لدعم توصيات محكمة العدل الدولية بما يخص وقف العدوان على غزة ومد يد المساعدة بكسر الحصار فوراً امتثالاً لقرار وتوصية المحكمة باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين لإعادة إحياء القطاع الصحي ودعم بقية القطاعات المنهارة من جانب، ومن جانب آخر التسلح بما وفرته المحكمة من تدابير مؤقتة بتوسيع مساحة النقاش والفعل، والمطالب القانونية التي تدعم الحقوق الفلسطينية ولمنع الإبادة والتهجير والعدوان عنهم، خصوصاً أن ما يُعلن من مواقف عربية رسمية رافضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتفتقد ترجمتها على أرض الواقع، أصبح لديهم الآن سبب قانوني بحاجة لحشد دعم مشترك مع نظرائهم في العالم الغربي.

ومن هنا يجب أن يظهر الالتزام العربي بما صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف العدوان على غزة وارتكاب الاحتلال لجرائم الإبادة، حتى لا تكون المواقف الرسمية العربية، ظلاً لتجاهل الحكومة الإسرائيلية للمحكمة بعنجهية مكسورة قضائياً، بعدما حطم الفلسطينيون ومقاومتهم عنجهيتها العسكرية، وحتى لا ننتظر الموقف الإسرائيلي بنقاش هل ستخضع له أم لا؟ الأهم المساهمة بكسر حصار غزة وسرعة تنفيذ تدابير المحكمة من الجانب العربي وتفعيل قرار قمتها الأخيرة في الرياض، وإلا ستبقى المواقف تحت معطف السياسة الإسرائيلية وفي ظلها الحالك.

كاتب فلسطيني