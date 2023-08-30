محكمة باكستانية تجدد حبس عمران خان 14 يوما

إسلام اباد: أكد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة باكستانية مددت اليوم الأربعاء مدة حبس خان 14 يوما على ذمة تحقيق بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

وقال نعيم بانجوتا محامي خان إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في الخامس من أغسطس/ آب بتهم فساد بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.

وأوقفت محكمة تنفيذ هذا الحكم الثلاثاء وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة.

وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

(رويترز)