سياسة | دولي

محكمة باكستانية تجدد حبس عمران خان 14 يوما

منذ 23 دقيقة

حجم الخط
0

إسلام اباد: أكد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة باكستانية مددت اليوم الأربعاء مدة حبس خان 14 يوما على ذمة تحقيق بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

وقال نعيم بانجوتا محامي خان إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في الخامس من أغسطس/ آب بتهم فساد بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.

وأوقفت محكمة تنفيذ هذا الحكم الثلاثاء وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة.

وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

محكمة باكستانية تعلّق الحكم الصادر بحق عمران خان في قضية الكسب غير المشروع
29 - أغسطس - 2023
القبض على وزير خارجية باكستان السابق لـ”إساءة استخدام برقية دبلوماسية”
19 - أغسطس - 2023
سياسي مغمور يؤدي اليمين رئيسا لوزراء باكستان
14 - أغسطس - 2023
عمران خان: أيّ باكستان في مكاييل واشنطن؟
10 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية