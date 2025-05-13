 محكمة بباريس تقضي بسجن الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ

المدعية أميلي كيه تتحدث إلى وسائل الإعلام في المحكمة. في باريس. 13 مايو 2025. رويترز

باريس: أدانت محكمة في باريس، اليوم الثلاثاء، الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو بالاعتداء الجنسي على امرأتين في موقع تصوير فيلم في عام 2021، وقضت بسجنه 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ.

وأدين الممثل (76 عاماً) بالتحرّش بمصممة ديكور (54 عاماً)، ومساعدتها (34 عاماً)، أثناء تصوير فيلم “ليه فوليه فير” (الستائر الخضراء) للمخرج جان بيكر، في عام 2021.

وتعتبر القضية على نطاق واسع اختباراً مهماً بعد حملة “مي تو”، بشأن كيفية تعامل المجتمع الفرنسي وصناعة السينما مع مزاعم سوء السلوك الجنسي التي تورطت فيها شخصيات بارزة.

ومن جانبه، نفى دوبارديو هذه الاتهامات.

(أ ب)