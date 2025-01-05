سياسة | دولي

محكمة برازيلية تأمر بالتحقيق مع جندي إسرائيلي للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب بغزة

5 - يناير - 2025

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البرازيل: أمرت محكمة في البرازيل الشرطةً بالتحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد حاليا، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب بقطاع غزة، وفق قناة عبرية.
وأفادت القناة (12) العبرية، الأحد بأنه “تم اتخاذ القرار بعد شكوى قدمتها منظمة مناهضة لإسرائيل مقرها في بروكسل، تعمل على محاكمة الجنود الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم”.
وبحسب الشكوى التي قدمتها منظمة “هند رجب” المؤيدة للفلسطينيين، فإن الجندي “متورط في هدم مبنى سكني بالمتفجرات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دون أن تكون هناك حاجة عملياتية لذلك”.
وكان المبنى ضمن منازل تشكل مأوى للفلسطينيين الذين غادروا منازلهم في بداية الحرب في قطاع غزة، وفق القناة.
وقالت المنظمة في الشكوى التي تضم أكثر من 500 صفحة، إن لديها أدلة على الأفعال التي ارتكبها الجندي الإسرائيلي.
وأوضحت أنه تم جمع الأدلة من خلال “معلومات استخباراتية من مصادر مفتوحة”، أي “ربما من خلال مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بذلك الجندي”، وفق المصدر ذاته.
وطلبت المنظمة بتوقيف الجندي الإسرائيلي لمنع هروبه من الأراضي البرازيلية أو تدمير أي دليل.

(الأناضول)

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  1. يقول شاكر:
    يناير 5, 2025 الساعة 7:43 ص

    امريكا و بريطانيا و فرنسا قد تعلن حالة التأهب في قواتها النووية للوقوف مع ذلك الجندي المجرم

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2025 الساعة 8:30 ص

    هه الجندي الصهيوني النازي استطاع الفرار يا شطار للأسف الشديد 😓🎃

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  3. يقول اسمهان الغليمي:
    يناير 5, 2025 الساعة 8:45 ص

    ستخرج الثعابين الصحافية من الأدراج لتتهم البرازيل بالإرهاب لأنها تجرأت على اعتقال مجرم حرب ذهب ليرتاح قليلا من تعب القتل وهدم البيوت

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  4. يقول mohamed Guessous:
    يناير 5, 2025 الساعة 9:35 ص

    تصرف سليم سابقة تكتب في ميزان حسنات من فضحوا هدا المجرم.

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  5. يقول صحفي استقصائي:
    يناير 5, 2025 الساعة 10:48 ص

    سفارة أمريكا سهلت و ساعدت في هروب الجندي الصهيوني النازي من العدالة في البرازيل

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  6. يقول مراقب محايد:
    يناير 5, 2025 الساعة 10:51 ص

    المخابرات الامريكيه تدخلت لتهريب الجندي الإسرائيلي المجرم من البرازيل و عدم مثوله أمام المحكمة لانه كان سيكشف عن تورط جنود أمريكيين في عمليات الإبادة الجماعية و قتل الاطفال و حرق المستشفيات في غزة

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  7. يقول غزاوي:
    يناير 6, 2025 الساعة 6:43 ص

    وفي دولة عربية مطبعة يصول الجنود الصهاينة ويجولون لقضاء عُطلهم، ومُرحب بهم أعظم الترحاب.

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