محكمة بريطانية تتأهب لإصدار حكم على قاضية بالأمم المتحدة بعد إدانتها بإجبار شابة على العمل كعبدة

لندن: تتأهب محكمة أكسفورد كراون لإصدار حكم على قاضية في الأمم المتحدة بعد إدانتها بإجبار شابة على العمل كعبدة.

ووجدت المحكمة أن ليديا موغامبي (50 عاماً) استغلت “مكانتها” على حساب المرأة الأوغندية “بطريقة أكثر فظاعة”، بينما كانت تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في القانون في جامعة أكسفورد، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا)، اليوم الجمعة.

وقال ممثلو الادعاء إن موغامبي، التي تشغل أيضاً منصب قاضية في المحكمة العليا في أوغندا، منعت المرأة من الحصول على عمل ثابت، وأجبرتها على العمل كخادمة وتوفير الرعاية للأطفال.

