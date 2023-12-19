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محكمة بريطانية تقرر عدم إدانة ناشطتين مؤيدتين لفلسطين قامتا برش تمثال بلفور بالكاتشب

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: برأت هيئة محلفين بريطانية، أمس الإثنين، ناشطتين مؤيدتين لفلسطين قامتا برش تمثال آرثر بلفور بالكاتشب في مجلس العموم في ويستمنستر تعبيرا عن دماء الفلسطينيين.

وأقدمت الناشطتان غامزي سانلي وسالي وودوارد على هذه الخطوة تزامنا مع الذكرى الـ 105 لوعد بلفور التاريخي الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني السابق، والذي وعد “بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.

ويُعتقد أن الناشطتين هما أول من يتم توجيه الاتهام إليهما بموجب أحكام جديدة تتعلق بالإضرار بالنصب التذكارية في قانون الشرطة والجريمة.

ونقل موقع “مورننغ ستار” عن سانلي قولها: “أردنا أن نظهر أن هذا ليس صراعا جيوسياسيا بعيدا. نحن نتحدث عن الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، وانتهاكات حقوق الإنسان لشعب بأكمله، ونحن بحاجة إلى رؤية ذلك من خلال عدسة التواطؤ البريطاني”.

فيما قالت وودوارد إن الاحتجاج كان حول “الإرث الاستعماري لما فعله بلفور وحقيقة أن حكومتنا متواطئة في هذا العنف، وتواصل تسليح إسرائيل من خلال شركات مثل إلبيت سيستمز”.

وقالت حملة Palestine Action في تدوينة على منصة إكس “أصدرت هيئة المحلفين حكما بالإجماع بعدم إدانة اثنتين من النشطاء الذين شوهوا تمثال بلفور في مجلس العموم”.

وأضافت “وعد بلفور عام 1917 قام بتسليم أرض فلسطين للكيان الصهيوني”.

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