سياسة | دولي

محكمة بكوريا الجنوبية تلغي عزل رئيس الوزراء وتعيده إلى منصبه قائما بأعمال الرئيس

24 - مارس - 2025

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سول: ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين عزل البرلمان لرئيس الوزراء هان داك سو، وأعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس، بينما لم تصدر حكمها بعد في العزل المنفصل للرئيس يون سوك يول.

وأصبح هان قائما بأعمال رئيس كوريا الجنوبية بعد عزل يون من قبل الجمعية الوطنية بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الذي أثار أزمة سياسية كبيرة. ولكن تم عزل هان من قبل الجمعية أيضا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول بعد صراع سياسي مع نواب المعارضة.

وأدت عمليات العزل المتتالية وغير المسبوقة التي أوقفت اثنين من كبار المسؤولين في البلاد عن العمل إلى زيادة حدة الانقسام الداخلي، وتعميق المخاوف بشأن الأنشطة الدبلوماسية والاقتصادية في البلاد.

ويشغل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، تشوي سانغ موك، منذ ذلك الحين منصب القائم بأعمال الرئيس.

(أ ب)

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