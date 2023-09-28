محكمة تركية تأمر باعتقال مواطن كويتي بتهمة الإساءة لمؤسس الجمهورية أتاتورك- (تغريدة)

أنقرة: -أصدرت المحكمة الجنائية في العاصمة التركية أنقرة قرارًا باعتقال المواطن الكويتي عبد العزيز رميح، بعد نشره تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) هاجم فيها مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون حماية أتاتورك رقم 5816، الذي يحظر التعدي على شخصية أتاتورك أو ذكراه، وفق ما أورده موقع” تركيا الآن” اليوم الخميس.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن فتح دعوى قضائية ضد مواطن كويتي، وذلك بعدما أساء لرموز الدولة التركية، بحسب ما أوردت المديرية العامة للأمن.

وجاء في التصريح “بتنسيق من مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية استخباراتنا، تم التعرف على المواطن الكويتي، عبد العزيز رميح، الذي قام بنشر المنشورات المسيئة علناً لجواز سفر الجمهورية التركية ولمؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك”.

وأنهى وزير الداخلية التركي تصريحه قائلاً: “نقوم بمتابعة القضية بعناية”.

وكان المواطن الكويتي عبد العزيز ضويحي بن رميح الهاجري قد نشر تغريده عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس قال فيها: “أي اسمي عبد العزيز ضويحي بن رميح الهاجري..ننتقد العنصرية واعتداءكم على مواطن كويتي وتسبون ديننا ونبينا ودولتنا وشيوخنا، هل تعتقد أنني سوف أخاف منك لأنك وزير داخلية؟”.

وقام فريق من “تركيا الآن” بالدخول إلى صفحة المواطن الكويتي الهاجري للبحث عن التغريدة التي المثيرة للجدل، إلا أنه لم يتمكن من العثور عليها.، ومن الواضح أن الهاجري قد قام بحذف التغريدة بعد الردود الواسعة التي تلقاها على خلفيتها.

(د ب أ)