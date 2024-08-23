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محكمة تغرم مغنية بوب ألمانية بسبب أداء التحية النازية

منذ ساعة واحدة

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لايبزغ: ألمانيا: أدانت محكمة اليوم الجمعة مغنية البوب الألمانية وشخصية تلفزيون الواقع السابقة، ميلاني مولر وفرضت عليها غرامة مالية، بسبب أداء التحية النازية المحظورة، عدة مرات، خلال حفل موسيقي في أيلول/سبتمبر 2022 .

وأدانت المحكمة الواقعة في مدينة لايبزغ شرق ألمانيا ، مولر، بسبب استخدام رموز منظمات غير دستورية وإرهابية، حسب القاضي، لوكاس فينديزن، في محكمة لايبزغ الجزئية.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما ضد مولر بسبب حيازة مخدرات وفرضت غرامة إجمالية بقيمة 80 ألف يورو(حوالي 89 ألف دولار).

ولقد تجاوز حكم المحكمة بشكل كبير طلب الإدعاء بغرامة قيمتها 5700 يورو فقط، وكان الدفاع قد طلب البراءة من التهمتين.

والحكم ليس نهائيا ويمكن أن تستأنف مولر.

(د ب أ)

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