محكمة تقضي بوجوب إرسال الطالبة التركية رميساء أوزتورك إلى فيرمونت

واشنطن: أمرت محكمة استئناف اتحادية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بنقل طالبة تركية بجامعة تافتس، محتجزة في مركز احتجاز مهاجرين في لويزيانا بعد مشاركتها في مناصرة القضية الفلسطينية، إلى فيرمونت ليقرر القاضي ما إذا كان سيفرج عنها بكفالة.

رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، ومقرها نيويورك، طلب إدارة ترامب وقف تنفيذ أمر قضائي يلزمها بنقل رميساء أوزتورك إلى فيرمونت ووجهت الحكومة بنقلها في غضون أسبوع.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستنعقد جلسة الاستماع المقررة سلفا يوم الجمعة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام سيشنز في برلنجتون لتحديد ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح أوزتورك بكفالة. كما يُحتمل أن تطلب الإدارة من المحكمة العليا الأمريكية التدخل.

وفي 18 أبريل/ نيسان، أمر سيشنز بنقل أوزتورك إلى فيرمونت، قائلا إن قضيتها “أثارت مخاوف دستورية كبيرة بشأن اعتقالها واحتجازها، وهو ما يستحق دراسة كاملة وعادلة”.

وقال القاضي إن الأدلة تدعم ادعائها بأنها احتُجزت لمعاقبتها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة طلاب جامعة تافتس، انتقد رد الجامعة على دعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل بعد اندلاع الحرب و”الاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين”.

واستأنفت إدارة ترامب الحكم، قائلة إن سيشنز يفتقر إلى سلطة إصدار أمر بنقلها بموجب قانون الهجرة الاتحادي، وإن القضية لا تنتمي إلى ولاية فيرمونت على الإطلاق حاليا بعد احتجاز أوزتورك في لويزيانا.

(رويترز)