محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة وتحذر من مسار غير قانوني

تونس: أمرت المحكمة الإدارية في تونس اليوم السبت هيئة الانتخابات بإعادة السياسي البارز منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.
والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.
ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر تشرين الأول.
وكانت المحكمة قد طالبت أمس الجمعة أيضا بإدارج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.
ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.
وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على “التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي”. ورفعوا شعارات “ارحل” ضد سعيد.
وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدايمي والمكي.
وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضبا واسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.
وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عين الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.
ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف “الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات”.
وأشارت المحكمة الإدارية اليوم السبت إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة “الرزنامة”، أي المواعيد الانتخابية. وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى “وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته”.
(رويترز)
(جزء-1) من المُنتظَر أن تبقى الأجواء متعكّرة، خلال هذه الفترة التي تفصلنا عن موعد الإنتخابات، و لكن هناك أمْرَان ينبغي التطرق لهما قبل أن نحكُم على شرعية هذه الإنتخابات، من عَدَمِها . الأمر الأول يعتمد على إمكانية قبول المحكمة العليا بالطعون التي تَقَدَّم بها كلٌّ من الدايمي و المكّي و الزنايدي، من أجل إرجاعهم إلى السباق الإنتخابي، للمرة الثانية، رغم أنف هيئة الإنتخابات التي تَكِيلُ بمِكْيَاليْن و قد اتّضح بأنها لم تلتزم بالحياد، بل أنها لعبت دور المُضَلّل الأكبر، بدافع انخراط رئيسها فريد بوعسكر في منظومة قيس سعيد، و العمل على تمديد العهدة بكل الوسائل المُتاحة، مثل التحايل و الإنكار و تزوير الحقائق و تقديم الذرائع الواهية . الأمر الثاني و المهم، نحن نتطلّع إلى قرار المحكمة العليا قريبا، في شأن المكي و الدايمي و الزنايدي، كما نتوقع من المحكمة، في حال امتناع بوعسكر عن تنفيذ قرارتها، إلغاء العملية الإنتخابية أو تأجيلها إلى موعد لاحق وبتعيين هيئة انتخابات أخرى، عادلة و محايدة، لا تُشكِّك في قرارات المحكمة العليا، لأن ذلك يمثّل تجاوز غير مسبوق، تليه تتبعات خطيرة على المستوى القانوني البحت .
نعتقد أن جميع الاحتمالات مدروسة مسبقاً لتصبّ في مصلحته . 1. فإن استشعر المرشح القوي بفوزه الساحق، كما يتوقّع، بوسعه ضرب عرض الحائط بقرارات المحاكم، معتمداً على حصانته المطلقة، حسب الفصل 110 من الدستور . 2). لكنه إن شعر بأنّ الشعب أخذ يسحب البساط من تحته، فبإمكانه تبنّي قرارات المحكمة الإدارية لكي يبرّر تأجيل موعد الإنتخابات، مثلاً، أو إلغاءها برّمتها. وعندها لن يصعب عليه القيام بفتوى دستورية تيسّر له سبل البقاء في منصبه إلى ما شاء الله. علينا أن نتصوّر أن من يتمسكون بالسلطة، يرتبطون بها عضوياً و مصيريّاً. ويستحيل عليهم أن يروا نفسه مواطناينمواطنين بسطاء كما كانوا (فلا عودة إلى الوراء)، لأن الرجوع تقشعرّ له أبدانهم. إن المرونة التي تسمح للإنسان الإنتقال من مركز الجبروت إلى حياته المتواضعة السابقة، تحتاج إلى قوى عقلية خارقة، يصعب على الكثيرين من الناس امتلاكها.
تَفاعُلًا مع تعليقكِ، فإنّ الحصانة التي يستقوى بها سعيّد، بدأت في التـآكُل و لن تفيده الحصانة في شيء أمام احتمال هبّة شعبية عارمة، تخرج من تلقاء نفسها و تطالبه بالتّنحّي، لأن السلطة الحقيقية تبقى دائما بيد الشعب، ولأن سعيّد لم يعد يحظى برضاء شعبي واسع كما يسوّق له البعض، بل إنّ شريحة كبرى من التونسيين قد فقدت الأمل في مصداقية هذا الرجل الذي عبث بالدولة كما طاب له، و لا زال يقول “هل من مزيد”. و ها نحن نشاهد مدى انحراف سعيّد عن المبدىء الذي أتى من أجله للرئاسة، كرجل “نظيف و زاهد”، ليصبح داهية في المراوغة وفي جرّ البلاد من معضلة إلى معضلة، و من افتعال الأزمات كقضايا التـآمر، و محاولات الإغتيال، و محاولات التسميم. أين ذهبت كل هذه الملفات ؟ نعم، لقد كان مجرّد ذرّ الرماد في العيون خوفا من الإعتراف بالفشل و بقلة الكفاءة. لكن على حساب من ؟؟
ما أراه و ما خفي أعظم…..وعلى إخواننا التونسيين الحذر ثم الحذر من التدخل الأجنبي و احترام الدستور حتى لا تخرج الأمور على السيطرة…..و شكرا