محكمة تونسية تخفض مدة سجن المحامية سنية الدهماني الى 18 شهرا

تونس: خفضت محكمة استئناف تونسية اليوم الجمعة حكما بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام سنية الدهماني، من مدة عامين إلى 18 شهر، بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة”.
وأوقفت الدهماني وهي من منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ مايو/آيار 2024، بعد تعليقات لها بوسائل الإعلام انتقدت فيها سياسة الدولة تجاه المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما في أكتوبر/ تشرين الأول بسجن الدهماني مدة عامين قبل أن يتقدم محاموها بطعن ضده.
واعتمد القضاء على المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد في 2022 لتنظيم العقوبات ضد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
وتقول منظمات حقوقية من بينها نقابة الصحفيين، إن المرسوم “يضيق الخناق على حرية التعبير والصحافة في تونس”.
ويقبع في السجن أيضا صحفيون آخرون من بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى بن مبارك.
(د ب أ)
يا حاكم تونس كفاك ظلم، منذو ان أتيت إلى الحكم وحتى الآن لن تفعل أي شيء لهذا الشعب العظيم، أما بالنسبة للأخبار يلي نشرتها هذه المحترمه السيده سنية كله صح ألف في المئة، لإن حكام العرب لا يريدون ان تظهر الحقيقة. ألرجاء ان تطلقوا سراحها لإن هذا عار عليكم ان تسجونو إمرأة…
سنيا الدهماني امرأة متحضّرة، تَرَبّتْ على قول كلمة الحق، إضافة الى انتمائها لسلك المحامين، و إلى اهتمامها بالعمل الصحافي و حضورها المنتظم في شتى المنابر الإعلامية، حتى أنّ زملائها في أحد البرامج، كانوا يسمّونها “اللّبوة”، لأنّ الآراء التي تطرحها خلال النقاش، هي معطيات صحيحة تعتمد فيها الأستاذة سنيا بالأساس على النقد البنّاء و على الإستظهار بالحجة، و نحن نذكر جيدا أنها تحدّثت يوما عن السجون في تونس، و عن الحالة الكارثية الموجودة داخل الزنزانات . و بما أنّها محامية فقد كانت تقوم بالزيارات إلى مُنوّبيها و هم يقبعون في السجن، و ترى بعينها كيفية التعامل داخل هذه المؤسسات،¬ فتعبّر عن قلقها حول مشكلة السجون في البلاد، و تطالب بمنح المساجين (السياسيين) أدنى حقوقهم الإنسانية. فإذا بقوات الأمن تقوم باعتقال الأستاذة سنيا بطريقة وحشية، و يُعتدى عليها جسديا، و يُرمى بها في زنزانة بسبب تُهَم مُفبركة، و الحال أنها ربة بيت و اُمّ و زوجة في الوقت نفسه. إنّ هذا النظام المشؤوم الذي وضعه قيس سعيد، قد دمّر حياة المئات من العائلات، و المؤسف أنه ماضٍ في التنكيل بكل من يعترض سبيله، دون شفقة و لا رحمة، كالثّور الهائج.