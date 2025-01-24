محكمة تونسية تخفض مدة سجن المحامية سنية الدهماني الى 18 شهرا

تونس: خفضت محكمة استئناف تونسية اليوم الجمعة حكما بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام سنية الدهماني، من مدة عامين إلى 18 شهر، بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة”.

وأوقفت الدهماني وهي من منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ مايو/آيار 2024، بعد تعليقات لها بوسائل الإعلام انتقدت فيها سياسة الدولة تجاه المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما في أكتوبر/ تشرين الأول بسجن الدهماني مدة عامين قبل أن يتقدم محاموها بطعن ضده.

واعتمد القضاء على المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد في 2022 لتنظيم العقوبات ضد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

وتقول منظمات حقوقية من بينها نقابة الصحفيين، إن المرسوم “يضيق الخناق على حرية التعبير والصحافة في تونس”.

ويقبع في السجن أيضا صحفيون آخرون من بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى بن مبارك.

(د ب أ)