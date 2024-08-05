محكمة تونسية تقرر سجن 4 مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة وتمنعهم من الترشح

تونس: قال سياسيون ومحامون إن محكمة تونسية قضت اليوم الاثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر تشرين الأول.
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي غدا الثلاثاء.
وأضاف “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا”.
وقال الشعري “إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن محكمة أخرى قضت اليوم الاثنين أيضا بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن سعيد ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
انتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين.
وقال سعيد للصحفيين اليوم الاثنين بعد تقديم ملف ترشحه “لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية… هذا هراء وأكاذيب”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على الفور.
(رويترز)
من الصعب نزع كرسي الحكم لحاكم عربي ديمقراطيا لن يستطيع نزعه علي كرسي الحكم إلا ملك الموت أو المظاهرات والاحتجاجات تزهق فيها الأرواح والخسائر وأغلبية الأنظمة تستعمل هذه الحيل من أجل ابعاد كل معارض أو منافس حقيقي فيتهمونه بمخالفات عدة من بينها شراء التزكيات فهذا نفسه ما حدث في الجزائر خلال هذا الاسبوع فقد وجد بعض المترشحين أنفسهم أمام المحاكمات والاتهام هو نفسه شراء التزكيات رغم أن هذه الانتخابات صورية فقط من أجل التسويق الخارجي وكأننا في الستينات من القرن الماضي فاليوم كل شيء مكشوف للعالم !
المضحك المبكي …ان من يُصنفون انفسهم ( قداديس) في بلاد العربان..لا يتعظون !؟ قيس سعيد ..نصب نفسه ( قديس مُخلِص) و كان من قبله ( قِديس آخر يسمى زين الهاربين) الذي يعلم الجميع كيف كانت نهايته المخزية ….فلو دامت للثاني لما وصلت الى الاول .فلماذا لا يتعظ ( حكام العربان ..خاصة ممن يسمون بلدانهم جمهوريات!؟ ..الملفت كذلك ان نفس التهم ( المفصلة على المقاس) وُجهت لمترشحين من البلد الجار الجزائر…هل الامر يتعلق بتبادل للخبرات ؟ ام هي موضة جديدة إختلفتها الانظمة المفلسة..التي لم تعمل سوى على إنتاج الفشل و إعادة تدويره ..كعادة الانظمة التي لا تعمل سوى ( بوقود) الشعارات الجوفاء الفارغة المفلسة ..التي اصبحت أثارها بادية للعيان….!
مادام الشعب راض بما يجري في البلاد ولا يستطيع ان يحرك ساكنا فمن حق نظام سعيد أن يعربد في البلاد ويفعل ما يشاء
قصص تتكرر ….وقعت في مصر والآن في تونس..المدعوة عبير موسى في عهد حكومة ما يسمونهم بالاسلاميين كانت تصول وتجول وتكيل جميع انواع السب والقذف للحكومة والقيم الإسلامية وحركة الإخوان المسلمين والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين…ولم يسبق لاحد أن سجنها او تابعها قضائيا بل هي من كانت تفعل…الآن في عهد “القديس المنقذ” قيس تقبع في السجن عند أول كلمة نطقت بها…حقا هذا العالم يسير بالمقلوب!!!
عكس مفهوم الدولة في نظام الأمم المتحدة، فالأساس فيه الحدود، لتعريف الدستور، أو قوانين الحق والحقوق في إنتاج أي مُنتِج أو تداوله في البيع والشراء بشكل عام، من خلال نظام سويفت، عند التبادل التجاري، وتسديد القيمة، وفق سعر السوق.
لأن الفضفضة شيء، وتشخيص العيوب في أي خدمة/وظيفة/مهنة شيء آخر، وإيجاد الحلول لتحسين جودة وكفاءة الخدمة/الوظيفة/المهنة، شيء آخر مختلف تماماً،
نحن في حاجة إلى مثال عملي عن معنى وكيف تتم عملية (ظلم) إدارة وحوكمة الأمم المتحدة،
بداية من (موظفي)، الأونروا، لصالح التغطية على تقصير/غش/فساد بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة في تعيين (موظف ومسؤول) الكيان الصهيوني، من خلال مفهوم (شعب الرّب المُختار) أو مفهوم (آل البيت)، التي رفضت إصدار دستور، واعتبرت رمزية العلم، لتحديد حدود غير منطقية ولا موضوعية،
ومع ذلك يتم حصر حجز كرسي الإدارة والحوكمة في أداء الوظيفة، الواجب، مهنة بيروقراطية (الديمقراطية)، لهما،
لأن لولا تقصيرهما، لما نجحت (حماس)، رغم الحصار الكامل بعد 2005،
في بناء كل ما أحتاج التخطيط إلى (طوفان الأقصى) لينجح في يوم 7/10/2023، بعد استلام الحكم نتيجة إنتخابات في 2006،
(جزء1) – إنْ كان منصب الرئاسة طُمُوحًا شخصيا فحسب، بدون برنامج تنموي متكامل و بدون أيّ رؤية مستقبلية، فإنّ قيس سعيد يصطاد في الماء العكِر بحُجّة إخفاقه أوّلًا في تسيير الدولة و عجزه المطلق في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، بعدما عيّن في مدة ثَلاثِ سنوات أربعة رؤساء حكومة، فعيّن الفخفاخ ثم أقاله بعد شهر ، وأتى بالمشّيشي ثم أذِنَ بعزله، فأتت نجلاء بودن و بقيت على رأس الحكومة طوال سَنَتَين، بالرغم من أنها لم تكن تحسن القراءة و لا الكتابة بالعربية، و إننا نستنتج من هنا بأنّ تعيينات قيس سعيد مبنيّة كلها على “الولاء”، وليس أبدًا على “الكفاءة” . و قد أثبَتَ ذلك لمّا عيّن رئيس حكومة رابع، يُحسِنُ الفرنسية و لا ينطق بالعربية، باستثناء بعض مفردات باللهجة الدارجة . هل ضحك قيس سعيد منا جميعا، و كأنه يرمينا بـ”صواريخ” الرَّداءة، والتي قال عنها سابقا بأنها “جاهزة على المِنًصّات” ، ويبدو أنّ لا زالت لديه ترسانة من “الصواريخ”، يُوَظِّفها في حربه الفدائية ضد كل من لم يدخل بيت الطاعة، و ضد كل منافسيه في الحملة الإنتخابية،
(جزء2)- كما لا نستبعد أنّ هناك عقلٌ مُدَبِّرٌيشتغل على مدار الساعة، قد يتكوّن من ضبّاط ينتمون لدول عربية، من أجل مساعدة منظومة قيس سعيد على استنساخ منظومة بلدانها، و كيفية تطبيقها في تونس، وإنّ هذه الفرضية واردة جدّا لو قارننا مَثَلًا، بين ما يجري حاليا في الجزائر و ما جرى في مصر، و بين ما يحدث في تونس، و تقريبا بنفس الآليات، سواء بسياسة التضييق الممنهج على الأفراد، سواء بتوجيه التُّهَم الكَيْدية أو بتدجين القضاء و الإعلام العمومي . هكذا تتسلل الأنظمة الشمولية داخل المجتمعات، بالنوايا “الطيبة” التي تؤدِّي حتمًا إلى الجحيم، و قيس سعيد يقول : “لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا”، و لكن أين هي المصداقية، و أين هي الحقيقة??
…والدليل أن إنقلابه على الدستور وإغلاق البرلمان بالعربات المصفّحة لم يحصل إلا بعد لقاءه مع السيسي وتقرّبه “الأخوي” من نظيره الجزائري. لقد علّمنا التاريخ أن جميع الانقلابات العربية، قد تمّت بدعم خارجي ؛ وارتبطت ارتباطاً عضوياً بمصالح الدول الداعمة “شقيقة” كانت أم “صديقة”. وفي بعض الأحيان لايدري المنقلب أنه مجّرد واجهة صوريّة لأيادٍ عبثت به ودفعته لتنفيذ مآربها. تلك المآرب لاتتعدى في بعض الأحيان الوقاية من “عدوى” تحدّي الذلّ، التي أصابت الشعوب العربية شرقا. وغرباً، يوم صحت على صيحات الربيع العربي.