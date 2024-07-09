محكمة روسية تصدر مذكرة اعتقال بحق أرملة زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني

موسكو: أصدرت محكمة روسية مذكرة اعتقال اليوم الثلاثاء بحق السياسية المعارضة يوليا نافالنايا، التي تعيش في المنفى في الخارج، بزعم الانتماء إلى “منظمة متطرفة”.

يذكر أن يوليا نافالنايا هي أرملة زعيم المعارضة الراحل الذى كان ناقدا شديدا للكرملين أليكسي نافالني، وتوفي في شباط/فبراير في معسكر اعتقال شمال الدائرة القطبية الشمالية في ظروف غير واضحة.

وأعلن متحدث باسم محكمة في موسكو إن المحكمة وافقت على طلب المدعي العام للاعتقال ما قبل المحاكمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “انترفاكس” الروسية.

وأوضح المتحدث أن المحكمة حددت فترة الاعتقال ما قبل المحاكمة بشهرين وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد تسليم نافالنايا إلى روسيا. وتم الإعلان أن السياسية المعارضة شخصية مطلوبة.

وألقت نافالنايا باللائمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وفاة زوجها وأعلنت اعتزامها مواصلة كفاح نافالني من أجل الديمقراطية في روسيا.

(د ب أ)