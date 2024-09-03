محكمة روسية تقضي بسجن عالم صواريخ فرط صوتية 15 عاما

موسكو: ذكرت وكالات أنباء روسية أن محكمة في البلاد قضت الثلاثاء بسجن الفيزيائي ألكسندر شيبليوك 15 عاما بتهمة الخيانة، في أحدث قضية ضد باحثين في مجال الفيزياء الذي يمثل ركيزة تطوير روسيا للصواريخ فرط الصوتية.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على شيبليوك (57 عاما)، مدير أحد أهم المعاهد العلمية في سيبيريا، في أغسطس/ آب 2022. كما ألقت القبض على زميليه أناتولي ماسلوف وفاليري زفيجينتسيف للاشتباه بارتكابهم تهمة الخيانة. وحُكم في مايو/ أيار على ماسلوف (78 عاما) بالسجن لمدة 14 عاما.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع محامي شيبليوك.

والعلماء الثلاثة بجامعة نوفوسيبيرسك من بين ما يقرب من 12 من الباحثين في تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية الذين قدمتهم روسيا لمحاكمات بتهمة الخيانة على مدى السنوات الماضية.

(رويترز)