سياسة | دولي

محكمة عسكرية في النيجر تفرج بصورة “مؤقتة” عن نجل بازوم

8 - يناير - 2024

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نيامي (النيجر):  أفرجت المحكمة العسكرية في نيامي الإثنين بصورة “مؤقتة” عن سالم بازوم، نجل الرئيس محمد بازوم الذي أطاح به الجيش في انقلاب في 26 تمّوز/يوليو.

وقالت المحكمة في وثيقة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ “الشخص المعني حصل في 8 كانون الثاني/يناير 2024 على إفراج مؤقّت من قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية”.

وأوضحت الوثيقة أنّ المفرج عنه ملزم بالمثول أمام القضاء العسكري حال تلقّيه أمر استدعاء بهذا الشأن.

وسالم بازوم (22 عاماً) كان محتجزاً مع والديه منذ الانقلاب وقد اتُّهم بـ”التآمر بهدف تقويض سلطة الدولة أو أمنها”.

ومساء الإثنين، قال لفرانس برس مقرّبون من رئيس النيجر المخلوع إنّهم لم يتلقّوا تأكيداً مباشراً بأنّ سالم بازوم قد أطلق سراحه فعلياً.

ولا يزال محمد بازوم وزوجته خديجة محتجزين في المقرّ الرئاسي منذ الانقلاب الذي أتى بالجنرال عبد الرحمن تياني إلى السلطة.

ويعتبر إطلاق سراح الرئيس المخلوع أحد الشروط التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) لتخفيف العقوبات التي فرضتها على نيامي في أعقاب الانقلاب.

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر أمرت المحكمة التابعة لإيكواس بالافراج فوراً عن الرئيس المخلوع وإعادته إلى منصبه.

(أ ف ب)

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