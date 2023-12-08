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محكمة فرنسية تصدر حكمها في قضية قتل معلم العام 2020

8 - ديسمبر - 2023

ملصق يصور أستاذ التاريخ الفرنسي القتيل صمويل باتي- ا ف ب

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باريس: تصدر محكمة أحداث فرنسية، اليوم الجمعة، أحكامها بحق ستة قصر يزعم أنهم تورطوا في قتل معلم تاريخ يدعى صامويل باتي وقطع رأسه بدافع إسلاموي، في 2020 .

وتم تصنيف جريمة قتل باتي، التي وقعت في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، باعتبارها عملاً إرهابياً وأثارت غضباً عالمياً.

وأطلقت قوات الأمن الفرنسية النار في مقتل على الجاني، وهو شاب (18 عاماً) له أصول روسية شيشانية.

وقبل الهجوم، الذي وقع في إحدى ضواحي باريس، تم استهداف معلم التاريخ عبر الإنترنت بسبب عرضه صوراً كاريكاتورية للنبي محمد خلال فصل دراسي عن حرية التعبير.

ويواجه خمسة طلاب، تراوحت أعمارهم بين 14 و 15 عاماً أثناء الهجوم، تهمة تشكيل منظمة إجرامية. وذكرت تقارير أنهم ساعدوا منفذ الهجوم على التحقق من هوية المعلم (47 عاماً).

وتم اتهام تلميذة أخرى، كان عمرها 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، بتلفيق اتهام زائف قيل إنه تسبب في الهجوم. وتردد أنها تحدثت عن عرض تقديمي للرسوم المثيرة للجدل في المنزل، رغم أنها لم تكن في المدرسة في ذلك اليوم.

وفي فرنسا، يعتبر الأطفال عامة في سن المسؤولية الجنائية منذ بلوغهم 13 عاماً. ويواجه جميع المتهمين السجن لما يصل إلى سنتين ونصف السنة. وأحيطت المحاكمة بالسرية، ولم يتم إعلان شهادات التلاميذ.

(د ب أ)

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  1. يقول ابو تاج الحكمة الأول وارث الوديعة المقدسة:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 1:27 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يعلم الجميع ان كل المسلمين الذين حضروا الى فرنسا للجوء او للعمل او للدراسه ليس لهم هدف اخر كما ان المسلم يتصف بالسلام مع جيرانه ومجتمعه و المساله تتمثل في مفهوم العلمانيه عند الرئيس مكرون الذي يعتبرها مضاده تماما للاسلام فقط بينما هي الحياد كما هو الحال في بريطانيا وبصراحه ان هذه الاحكام التي سوف تصدر مبالغ فيها وفي نفس الوقت لا نؤيد جريمه قتل المدرس ابدا ولكن ليس من حق المدرس ان يعرض رسوما مسيئه عن رسولنا الكريم بحجة درس علماني هذا الكلام لا يقبله الا الاحمق فقط

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