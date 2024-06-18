محكمة الاستئناف تجيز تمثيل شركات اسرائيلية في معرض للدفاع بفرنسا

فيلبنت (فرنسا): سمحت محكمة الاستئناف في باريس بحضور ممثلي شركات إسرائيلية أو وسطاء لها في معرض يوروساتوري للدفاع بعد منعهم من ذلك بموجب قرار قضائي، كما أفادت مصادر متطابقة.

وصدر قرار محكمة الاستئناف الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة التجارية في باريس بعدم قانونية استبعاد العارضين الإسرائيليين من المعرض الذي تقرر في نهاية أيار/مايو.

وقررت المحكمة الغاء أمر المنع لعدم وجود مسببات واضحة بأضرار وشيكة يمكن أن تنجم عن هذه المشاركة.

واكد ممثل عن شركة كوج إفنتس (Coges Events) المنظمة لمعرض يوروساتوري لوكالة فرانس برس مضمون القرار وكذلك برتران هيلبرون رئيس “جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين” التي قدمت الدعوى، مبديًا “خيبة أمله”.

وأضاف ان محكمة الاستئناف قالت بان “القضاء الفرنسي ليس مضطرا للتدخل في مسائل احترام الجهات الاقتصادية الفاعلة والحكومة التزامات فرنسا الدولية. هذا أمر يطرح مشكلة” لأن “الاطراف الاقتصادية مسؤولة” لا سيما بشأن “جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.

لكن مهلة القرار تجعل عودة العارضين الإسرائيليين غير ممكنة، لان المعرض ينتهي الجمعة. وقد فتح أبوابه الاثنين في فيلبينت شمال باريس.

ويبطل قرار محكمة الاستئناف، القرار الذي اتخذته محكمة بوبيني في منطقة باريس الجمعة ومنع أي ممثل لشركة إسرائيلية أو وسيط لها من حضور المعرض، بناء على طلب منظمات غير حكومية.

وكانت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، قضت أن قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على “تمييز” ويولد “اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح”، وفق ما قال المحامي باتريك كلوغمان لوكالة فرانس برس.

وأعلنت شركة “كوج إفنتس” عندما اتخذت هذا القرار في 31 أيار/مايو، أنها تتصرف بناءً على “قرار من السلطات الحكومية” في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية الدامية في غزة.

(أ ف ب)