محكمة فرنسية تقضي بسجن جزائري مدى الحياة لإدانته بتفجير عبوة في 2019

باريس: قضت محكمة فرنسية، الإثنين، بالسجن المؤبد في حق جزائري مؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية، بعد إدانته بمحاولة القتل عبر تفجير عبوة ناسفة أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح عام 2019.

وبقي محمد مجدوب البالغ 29 عاما جالسا ولم يُبدِ أي رد فعل أثناء النطق بالحكم في محكمة بباريس. وقضى القرار بعدم منحه إفراجا مشروطا لمدة 22 عاما.

في 24 أيار/مايو 2019 قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب المتطرف قنبلة يدوية الصنع أمام مخبز في مدينة ليون شرقي فرنسا. وأسفر انفجارها عن جرح 13 شخصا بينهم طفلة في العاشرة من عمرها.

وخلص التحقيق إلى أن مجدوب وضع متفجرات و270 قطعة معدنية داخل علبة رقائق بطاطس، ثم لفها بكيس ورقي.

وهو أبلغ المحققين أن هدفه كان إثارة الخوف حتى يفوز اليمين المتطرف في الانتخابات، ما قد يؤدي إلى تأجيج التوتر مع المسلمين وإشعال فتيل “حرب أهلية”.

ورفض مجدوب التحدث طوال معظم جلسات محاكمته التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي، لكنه قال للمحكمة الاثنين إنه غير نادم على شيء وإن عمليته كانت “مثالية من البداية إلى النهاية”.

ووصف خبراء نفسيون المتهم خلال المحاكمة بأنه “نرجسي” و”خطر”.

وتعيش عائلة مجدوب في فرنسا منذ 2015، والتحق بهم في 2017. ووصفه أقاربه بأنه انطوائي، نادرا ما كان يغادر غرفته وليس لديه أصدقاء.

ونظرا لرفضه الإجابة على أسئلة المحكمة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جنح للتطرّف في الجزائر أم بعد وصوله إلى فرنسا.

(أ ف ب)