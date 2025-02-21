محكمة كاس ترفض استئناف روبياليس ضد عقوبة الإيقاف ثلاثة أعوام

لوزان- سويسرا: رفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الجمعة استئنافا تقدم به لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد إيقافه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بداعي تقبيله للاعبة جيني إيرموسو دون موافقتها، عقب نهائي كأس العالم 2023 للسيدات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد فرض العقوبة على روبياليس في 30 أكتوبر تشرين الأول 2023 ورفضت لجنة استئناف طلب استئناف من جانب روبياليس في يناير كانون الثاني من العام الماضي.

وظل أمام روبياليس (47 عاما) خيار الاستئناف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وخلصت لجنة تابعة للمحكمة إلى أن سلوكه في حفل التتويج “شكل انتهاكات متعددة وخطيرة لقانون الانضباط في الفيفا”، مضيفة أنها لا ترى أي سبب لاعتبار العقوبة غير متناسبة.

وقالت محكمة كاس في بيان “كان الاستئناف يهدف إلى إلغاء القرار المطعون فيه، أو إلى إلغاءه جزئيا وتعديل العقوبة، أو كبديل آخر، تطبيق أي إجراءات تأديبية أخرى.

“جرى رفض الاستئناف المقدم من السيد روبياليس والإبقاء على القرار المطعون فيه”.

وخلصت المحكمة العليا الإسبانية أمس الخميس إلى أن روبياليس مُدان بالاعتداء الجنسي لتقبيل إيرموسو لاعبة المنتخب دون رضاها، وفرضت عليه غرامة بأكثر من عشرة آلاف يورو عشرة آلاف يورو (10454 دولارا).

ومنع الحكم الصادر روبياليس أيضا من الاقتراب من إيرموسو لمسافة 200 متر ومن التواصل معها لمدة عام.

(رويترز)