محكمة كويتية ترفض الإفراج عن فاشينيستا تسببت في حادث سير قاتل

لندن- “القدس العربي”:

في تطور جديد للأحداث، رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيل الفاشينيستا فاطمة المؤمن، على خلفية توجيه 10 تهم بحقها، جراء حادث السير الذي تسبب بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وحددت المحكمة جلسة 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، للنظر في القضية المتهمة فيها بالقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء. وفقا لحساب “المجلس”.

ونقلت صحيفة “السياسة” الكويتية عن مصادر مطلعة، أن المتهمة أنكرت الاتهامات المسندة إليها جملة وتفصيلا، كما رفضت المحكمة طلبين للجنة الدفاع بطلب إخلاء سبيلها بأي ضمان تراه هيئة التجديد لكونها كويتية لا تخشى الهرب، دافعة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية، احتجزت الفاشينيستا على ذمة التحقيق، ووجهت لها 10 تهم هي (القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).