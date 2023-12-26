محكمة كويتية تقضي بإعدام شيخ من الأسرة الحاكمة بسبب قتل صديقه

الكويت: قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بإعدام شيخ من الأسرة الحاكمة بسبب قتل صديقه.

وعاقبت المحكمة المتهم الشيخ صباح السالم الصباح، قاتل لاعب النادي البحري عبد العزيز الزعتري، في حكم ليس نهائياً.

وترجع تفاصيل القضية إلى شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث قام الشيخ صباح بقتل الزعتري بسبب خلافات بينهما في ساحة منزل المقتول بمحافظة مبارك الكبير. إذ أكدت وسائل إعلام محلية، أنه وأمام أعين أم المجني عليه، صوب القاتل سلاحه نحو القتيل، وأمطره بوابل من الرصاص استقرت منها 12 طلقة في جسده، ما أدى إلى وفاته.

يذكر أن الزعتري هو لاعب النادي البحري الرياضي لرياضة الدراجات المائية، وممثل المنتخب الكويتي في هذه الرياضة.

(د ب أ)