محكمة ماليزية تقضي بسجن إسرائيلي 7 سنوات بتهمة حيازة أسلحة نارية

شالوم أفيتان برفقة الشرطة الماليزية عند وصوله إلى محكمة في كوالالمبور. 12 أبريل/نيسان 2024. ا ف ب

كوالالمبور: قال محامٍ إن محكمة ماليزية قضت، اليوم الأربعاء، بسجن موكله الإسرائيلي، شالوم أفيتان، لمدة سبع سنوات بعد اعترافه بحيازة 6 أسلحة نارية وعشرات الأعيرة النارية.

وألقت السلطات القبض على أفيتان (39 عامًا)، في مارس/آذار الماضي، داخل أحد الفنادق في العاصمة كوالالمبور، ووجهت إليه لاحقًا تهمة الاتجار في الأسلحة وحيازتها دون تصريح. كما تم توجيه اتهامات لرجل وزوجته من ماليزيا بتزويده بالأسلحة.

وذكرت السلطات أن أفيتان ادّعى أنه موجود في ماليزيا لملاحقة مواطن إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

ولا تربط ماليزيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما دفع الشرطة إلى التحقيق في دوافع أفيتان، واحتمال ارتباطه بعصابة إجرامية إسرائيلية أو كونه جاسوسًا.

ووفقًا لمسؤولين، وصل أفيتان إلى ماليزيا من الإمارات في 12 مارس/آذار من العام الماضي، مستخدمًا جواز سفر فرنسياً.

وألقت الشرطة القبض عليه في فندق بكوالالمبور، حيث عُثر بحوزته على حقيبة تحتوي على الأسلحة. وخلال استجوابه، قدّم جواز سفر إسرائيلي.

وقال محاميه، ناران سينج إن محكمة كوالالمبور الجنائية قبلت، اليوم، اعتراف أفيتان، وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ اعتقاله في 28 مارس/آذار من العام الماضي.

وأضاف المحامي أن أفيتان سيقضي عقوبته في سجن كاجانج، الواقع على مشارف العاصمة الماليزية.

(رويترز)