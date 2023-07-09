محكمة مصرية ترفض طعن الحكومة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

القاهرة- “القدس العربي”:

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، برفض طعن وزارة الشباب والرياضة، ورئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، على عودة الأخير لرئاسة النادي من جديد.

وأيدت المحكمة، حكم عزل منصور من رئاسة النادي، ليصبح الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن.

وكانت هيئة قضايا الدولة، وهي هيئة تمثل الدولة المصرية، تقدمت بالنيابة عن وزير الرياضة أشرف صبحي، بطعن على محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور.

كما طالب مرتضى منصور في دعواه، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بعدم طعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية، قضت في أبريل/ نيسان الماضي ، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.

وأفرج عن منصور، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، عقب إمضائه فترة حبس لمدة شهر، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وعادة ما يثير منصور الجدل بتصريحاته، وسبق وأوقف الاتحاد المصري لكرة القدم التعامل معه، وأحال تجاوزاته إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها.