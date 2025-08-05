محكمة مصرية ترفض طلب أحزاب المعارضة تنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة

القاهرةـ “القدس العربي”:

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه تلقى قرار محكمة الأمور المستعجلة برفض الطلب الذي تقدم به وهو القيادي في حزب الكرامة ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة لتنظيم مظاهرة أمام سفارة إسرائيل في القاهرة.

وجاء في الطلب الذي قدمه كل أبو عيطة، والزاهد، إلى مأمور قسم شرطة المعادي، أن الموعد المقرر للمظاهرة يوم الخميس المقبل، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً.

ونص الطلب على أن هذه المظاهرة تأتي في ظل حالة الغضب التي تعم البلاد نتيجة ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة وتجويع لأهل غزة، مؤكدَين التزامهما بأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

المظاهرة تأتي في ظل حالة الغضب التي تعم البلاد نتيجة ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة وتجويع لأهل غزة

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من جدل واسع أثارته مظاهرة نُظّمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب من قبل ناشطين من فلسطينيي الداخل، بينهم الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب، حملت شعارات تتهم مصر بـ”المشاركة في حصار غزة” وتطالب بفتح معبر رفح.

وقد قوبلت هذه الوقفة بغضب واسع في الأوساط المصرية، معتبرين أنها “تخدم الاحتلال وتسيء إلى الدور التاريخي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية”.

ويقع المقر الحالي للسفارة الإسرائيلية في شارع في حي المعادي في القاهرة ويعتبر مقرا إداريا مؤقتا.

وقبل 14 عاما وبالتحديد في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2011، حاصر الآلاف من المصريين سفارة الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الجيزة، في إعلان واضح عن موقف ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، من اتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي، والتأكيد على الموقف الداعم لفلسطين.

وظلت السفارة تحتل عقار الجيزة، حتى اقتحمها المتظاهرون في سبتمبر/ أيلول 2011، ليتم غلقها 4 سنوات، ليعاد افتتاحها في مقر إقامة السفير في حي المعادي في القاهرة كمقر مؤقت، لكنها ظلت في هذا المقر المؤقت حتى الآن.

واعتادت أحزاب المعارضة أن يقابل مطلبها بتنظيم مظاهرات بالرفض، وكانت وزارة الداخلية المصرية رفضت طلبا تقدمت به أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في فبراير/ شباط الماضي، للتظاهر أمام مقر السفارة الأمريكية في القاهرة، احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.