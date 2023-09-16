محكمة مصرية تقضي بحبس رئيس مجلس أمناء التيار الحر 6 أشهر

القاهرة- “القدس العربي”:

قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بحبس رئيس مجلس أمناء التيار الحر الناشر هشام قاسم، 6 أشهر.

وقالت هيئة الدفاع عن قاسم إن الحكم جاء بالحبس 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق، و3 شهور أخرى في اتهامه بالتعدي بلفظ على ضابط في قسم السيدة زينب.

كانت النيابة العامة أمرت مساء الأحد 20 أغسطس/ آب الماضي، بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه في بلاغ سب وقذف أبو عيطة، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، وإثر ذلك احتجزته قوات قسم السيدة زينب لعرضه على النيابة صباح اليوم التالي لتقرر مصير حبسه في ضوء عدم سداده الكفالة.

وخلال تواجده في القسم كتب منشورا على صفحته على الفيسبوك هاجم فيه السيسي: النيابة أفرجت عني بكفالة 5 آلاف جنيه، أنا أنظف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجاله وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوسا.

وفي اليوم التالي، قضى قاسم وفريق دفاعه نحو 15 ساعة داخل سرايا النيابة العامة، التي وجهت له اتهامًا جديدًا بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالته للمحاكمة.

وكان عدد من الأحزاب الليبرالية أعلنت تشكيل التيار الحر في يوليو/ تموز الماضي، وقالت إنه يهدف لتقديم رؤية وحلول للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.