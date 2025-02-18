محكمة مغربية ترفض دعوى ضد وزيرة إسرائيلية تزور المملكة الثلاثاء

الرباط: أعلن المحامي المغربي خالد السفياني، مساء الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية بالرباط رفضت دعوى قضائية ضد وزيرة إسرائيلية تعتزم زيارة الرباط.

وأدلى السفياني بهذا التصريح للصحافيين عقب خروجه من جلسة النطق بالحكم.

والاثنين، رفع محامون مغاربة دعوى ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي تزور المملكة اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال السفياني، أحد المحامين الذين تقدموا بالدعوى، إن “المحكمة رفضت الدعوى ضد الوزيرة الإسرائيلية، رغم أنها تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأمور إنسانية”.

وأضاف أن “هيئة المحامين كانت تنتظر حكما بمنع الوزيرة من دخول للمغرب، حتى لا تصبح المملكة مأوى للإرهابيين”.

السفياني شدد على أن “المحامين لن يقفوا عند هذا الحد، بل سيلجؤون إلى محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط في القريب العاجل”، دون تفاصيل.

وأردف أن المحامين الذين تقدموا بالدعوى “يحترمون القضاء، ولكن يختلفون معه في الحكم الصادر اليوم”.

وحتى الساعة 14:40 “ت.غ” لم يصدر تعقيب من السلطات المغربية بشأن زيارة الوزيرة الإسرائيلية.

ومن المنتظر أن تشارك الوزيرة الإسرائيلية في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، الذي بدأ بمدينة مراكش (شمال) الثلاثاء ويستمر يومين، وتنظمه وزارة النقل واللوجيستيك المغربية مع منظمة الصحة العالمية.

وأعلن المغرب وإسرائيل، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي جمدتها الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، شهدت مدن مغربية عديدة، بينها العاصمة الرباط، فعاليات احتجاجية طالبت بإنهاء الإبادة ومساءلة إسرائيل، وانتقدت استمرار العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)